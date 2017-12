Das neue Feuerwehrauto ist bestellt

Nach ausführlichen Vorarbeiten hat der Markt Einersheimer Gemeinderat jetzt die Aufträge für das neue Feuerwehrlöschfahrzeug HLF 10 vergeben. Das Fahrgestell wird die Firma MAN für 76 160 Euro liefern. Der Fahrzeugaufbau kommt von der Firma Magirus als günstigster Anbieter mit 170 500 Euro. Den Auftrag für die Fahrzeugbeladung bekam die Firma Herbach aus Wertheim zum Angebotspreis von 35 829 Euro. Damit belaufen sich die Beschaffungskosten auf 281 727 Euro und damit etwas unter den veranschlagten 300 000 Euro, wozu die Gemeinde einen Zuschuss von 85 000 Euro erwartet. Das neue Löschfahrzeug kann voraussichtlich erst im Frühjahr 2019 in Dienst gestellt werden.

Außerdem ging es in der Gemeinderatssitzung um die Baustelle im Schwimmbad, das grundlegend saniert wird, um die Schule und um weitere Themen.

• „Wir sind zwar etwas in Verzug, doch laut den Planern ist der Einweihung im Mai kommenden Jahr noch im grünen Bereich“, erklärte der Bürgermeister zur laufenden Generalsanierung des Terrassenbads. Beim Kinderbecken musste das Ingenieurbüros Mängel anzeigen, weswegen die Firma für das Leitungssystem nacharbeiten müsse. Im Technikgebäude laufe alles nach Plan, doch der Bodenestrich könne erst im Frühjahr verlegt werden, weil dafür eine Temperatur von 15 Grad Celsius notwendig ist. Für den 12. Januar hat der Bürgermeister eine größere Begehung in der Gemeinde angesetzt, bei der die Ratsrunde sich umfassend informieren kann.

• Aus der Gemeinschaftsversammlung des Grundschulverbandes Hellmitzheimer Bucht berichtete Herbert Volkamer, dass die Gemeinde die Schule als wichtigsten Eckpfeiler der Infrastruktur in der Gemeinde ansieht. Die Schulverbandsumlage sei leicht gesunken, während der Bedarf an Plätzen für die Mittagsbetreuung mit aktuell 61 Kindern steigend ist. Zum Schulverband Iphofen bemerkte Herbert Volkamer, dass die Gemeinde mit 62 606 Euro an Schulverbandsumlage rund 2000 Euro mehr zu bezahlen hat als vor Jahresfrist.

• Für den Kindergarten genehmigte der Bezirk Unterfranken ein Antrag auf Gewährung des Faktors „4,5 plus X“ für drei behinderte Kinder, weshalb der Kindergarten als Integrativer Kindergarten eingestuft wird. Eigens für die drei behinderten Kinder wird eine zusätzliche Fachkraft eingestellt. Die Kostenaufteilung der höheren Personalkosten erfolgt nach dem gängigen Schlüssel, wonach der kirchliche Träger und der Freistaat jeweils 40 Prozent zu übernehmen haben und die Gemeinde 20 Prozent. Der Status Integrativer Kindergarten gilt für ein Kindergartenjahr und muss dann jeweils neu festgelegt werden.

• Von der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Iphofen informierte der Bürgermeister, dass die VG in den fünf Gemeinden insgesamt 9180 Einwohner habe. Die Umlage pro Einwohner beläuft sich auf 147 Euro, plus eine Investitionsumlage. Das bedeutet für Markt Einersheim eine Gesamtumlage von über 176 000 Euro.

• Der Kostenanteil von Markt Einersheim für den Bocksbeutelexpress, der sich mit Neukonzeption und der Reduzierung von zwei auf nur noch eine Linie beschränkt, wird sich voraussichtlich heuer auf 3 500 Euro belaufen, was eine Erhöhung um 500 Euro für die Freizeit-Buslinie mit sich bringt.

• Zum Ferienpass der VG Iphofen, teilte Herbert Volkamer mit, dass das Programm heuer in Markt Einersheim weit besser angenommen wurde mit 14 verkauften Ferienpässen, im Vergleich zur nur drei im Vorjahr. Bei einer Umlage der ungedeckten Kosten von 16,57 Euro pro Kind belief sich der Markt Einersheimer Anteil auf 232 Euro.

• Bürgermeister Herbert Volkamer sprach in der Jahresschlusssitzung von einer „optimalen Zusammenarbeit“ im Gemeinderat. Er dankte den Ratsmitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und der Verwaltung für die Unterstützung. Die Gemeinde habe vieles auf den Weg gebracht und Bauarbeiten, wie die Terrassenbad-Sanierung würden den Gemeinderat auch weiter fordern.