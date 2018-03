Das kulturelle Leben der Stadt bereichern

Großer Abend für die Kitzinger Musikschule: Mit dem Klavierquartett Tastenfeuer und dem Streichorchester der Kitzinger Musikschule erhielten am Freitagabend gleich zwei Ensembles der Schule den Kulturförderpreis der Stadt Kitzingen. Es ist schon das zweite Mal, dass die Arbeit der Schule unter der Leitung von Sigrun Reder innerhalb weniger Jahre mit diesem Preis ausgezeichnet wird.

Vier Musiker und volle Konzentration

Vier Musiker an einem Klavier, acht Hände für 88 Tasten, da bleibt nicht viel Platz für den Einzelnen, da darf es keine Angst vor Nähe geben. Rein mathematisch scheint es recht einfach: Elf Tasten für eine Hand – das müsste doch zu schaffen sein. Wenn's nur so einfach wäre.

Denn Bao Trung Nguyen, Thu-Huong Tong, Julian Hiebl und Linus Schiebel müssen schon volle Konzentration zeigen, wenn sie, wie beim Preisträgerkonzert am Freitag, ihre Hände und Finger über die Tasten fliegen lassen. Dass bei dem Gewusel auf der Klaviatur auch noch tolle Musik entsteht, ist sicher das Ergebnis von viel Arbeit und einer gehörigen Portion Begabung.

Förderung aus vollem Herzen

Und die muss gefördert werden, was die Leiterin und Gründerin des Klavierquartetts, Judith Filip als Klavierlehrerin der Musikschule auch aus vollem Herzen macht. „Ich habe allen zum ersten Mal die Hände aufs Klavier gelegt“, sagt sie. Und das nicht ohne Stolz, denn bei der Preisüberreichung sind es auch ihre Zöglinge, die ihre Lehrerin in den Fokus stellen, wohl wissend, wem sie den Preis und Erfolg zu verdanken haben.

Ein Aushängeschild

Deutlich mehr Platz auf der Bühne der Alten Synagoge nimmt da der weitere Preisträger ein. Gut 20 Musiker umfasst das Streichorchester der Kitzinger Musikschule, an dessen Spitze Dirigentin Mary Lynn Zack steht. Sie führt das Ensemble seit dem Jahr 2011, hat es von Christian Stegmann übernommen und kontinuierlich zu einem „Aushängeschild der Musikschule“, wie Laudatorin und stellvertretende Kulturreferentin Elvira Kahnt es sagte, kontinuierlich weiter entwickelt.

Drei Konzerte gibt das Ensemble alljährlich und nimmt auch an ganz speziellen Aufführungen teil, wie etwa dem erfolgreichen Rekordversuch, das weltgrößte Orchester zu bilden, was im vergangenen Jahr in Frankfurt mit über 7000 Musikern gelang.

Über Generationen hinweg

Beide Ensembles zeigen, wie auch der Preisträger in Jahr 2015, die BigKitzBand, wie wichtig die musikalische Ausbildung in einer Stadt wie Kitzingen ist. Denn sie bereichern nicht nur das kulturelle Leben in der Stadt und darüber hinaus. Sie zeigen auch das erfolgreiche zusammenwirken über die Generationen hinweg, denn die Musiker des Streichorchesters haben eine Altersspanne von neun bis 73 Jahren. Die zusammenzuführen, zusammenzuhalten und dann auch noch ein gut hörbares Ergebnis, wie beim Preisträgerkonzert, zusammenzubekommen, das zeigt nicht nur von viel Arbeit, sondern auch von viel Spaß am gemeinsamen Musizieren.

So wurden am Ende der Preisverleihung, noch vor dem großen Konzert, vor allem zwei Institutionen gelobt: Die Musikschule selber, die unter der Leitung von Sigrun Reder eine solche Entwicklung mit solchen Ensembles erst ermöglicht. Und die Stadt Kitzingen selber, die sich nicht scheut, Geld in die Hand zu nehmen um die Musik zu fördern.