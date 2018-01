Das ist das Schlappmaul 2018

Barbara Stamm heißt die Trägerin des Schlappmaulordens 2018 der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG). Die Landtagspräsidentin und CSU-Frau ist Nachfolgerin des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach, der sich den Orden 2017 in Kitzingen abholte . Bosbach wird bei der Verleihung in der Prunksitzung am Rosenmontag in Kitzingen die Laudatio auf die Nachfolgerin halten.

Der Orden wird seit 1989 an Menschen verliehen, die ein "schlagkrätiges Wort" führen können und "über eine trefflich lockere Zunge verfügen". Träger sind unter anderem Altbundeskanzler Helmut Kohl, Claudia Roth von den Grünen oder Wolfgang Kubicki von der FDP, aber auch Sportmodertoren wie Bernd Heller und Waldemar Hartmann.