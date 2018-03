Das funktionierende TSV-Gefüge

Eine solide Finanzbasis, ein breit gefächertes Sport- und Freizeitangebot, ein Verein als feste Größe in der Stadt: Das waren die Eckpunkte im Jahresbericht, den Martina Bernhardt, erste Vorsitzende des TSV Iphofen, in der Jahreshauptversammlung vorstellte.

Wie die Vorsitzende ausführte, hat sich die Mitgliederzahl beim TSV seit Jahren auf rund 900 Sportfreunde eingependelt und ist 2017 nahezu konstant geblieben. „Das werte ich als Erfolg und als Ergebnis eines guten und breit gefächerten Sportangebots“, so Bernhardt.

Mitglieder geehrt

Als sichtbares Zeichen einer lebendigen Vereinskultur und einer guten Atmosphäre im Club wertete Martina Bernhardt die Ehrung langjähriger Mitglieder. Mit Ehrennadel zeichnete sie Ingrid Grötsch (50 Jahre), Erich Seufert, Gertrud Waldow, Maria Halbleib, Dieter Weigand (alle 40 Jahre), sowie Thomas Müller, Michael Huckle, Anneliese Heider, Klotilde Scheckenbach, Lisa Kessler (alle 25 Jahre) für ihre Vereinstreue aus.

Schatzmeister Stefan Schurz sprach von einem „stabilen Fundament, auf dem unser Haus ruht“. Die wirtschaftlichen Verhältnisse seien geordnet. Die Einnahmen aus Spenden und Beiträgen seien leicht rückläufig gewesen. Aus diesem Grund verständigte sich die Vollversammlung auf eine Anpassung der Mitgliederbeiträge für die kommenden Jahre.

Der Verein sei gut in den Veranstaltungskalender der Stadt eingebunden, so die Vorsitzende, organisiere unter anderem das Waldfest am Ringsbühl, stelle eine starke Helfergruppe für das Winzerfest und bewirte die Gäste bei der Maibaumaufstellung. Zur Stützung der Breitensports biete der Verein die Möglichkeit, das Sportabzeichen zu erwerben.

Breit aufgestellt

Bei den Berichten der Abteilungsleiter oder Übungsleiter wurde das breite Sport-Spektrum des Vereins sichtbar. Das Angebot der Turn-Abteilung, mit nahezu 600 Mitgliedern stärkster Ast im Verein, beginnt bereits in jüngsten Jahren beim Eltern-Kind-Turnen und reicht bis ins Erwachsenenalter. Dort unterbreitet der Verein unter dem Titel Mixfit ein vielgestaltiges Gymnastik- und Sportprogramm für Frauen, lädt bewegungsfreudige Herren allen Alters zum „Sport für Männer“ ein, bewegt im Rahmen der Senioren-Gymnastik die Iphöfer fortgeschrittenen Alters, hält mit dem Siegel „Plus Punkt Gesundheit“ ausgezeichnete Kurse auch für Nicht-Vereinsmitglieder vor und lädt zum Nordic-Walking-Lauftreff.

Für jeden was dabei

Den Ballsport repräsentieren im TSV Iphofen die Abteilungen Handball, Volleyball und Badminton, in der Leichtathletik baut der Club sein Engagement ebenfalls stetig aus. Die Theatergruppe im TSV lockte im Rahmen zahlreicher Auftritte 2017 mehr als 1200 Zuschauer und wird 2019 mit neuen Stücken auf die Bühnen der Stadt zurückkehren. für Martina Bernhardt sichtbares Zeichen einer lebendigen Vereinskultur und einer guten Atmosphäre im Club.