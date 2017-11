Das erste „Super Weekend“ in Kitzingen

Die Ausgangsidee stammt aus den USA, aber der Stadtmarketingverein Kitzingen hat sie verbessert und den lokalen Möglichkeiten angepasst: Die Rede ist von einem „Super Weekend“, das statt des US-amerikanischen „Black Friday“ mit verlängerten Ladenöffnungszeiten am Freitag und am Samstag in Kitzingen veranstaltet wird.

So bleiben am 24. und 25. November die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Dass alle Läden mitmachen, kann Claudia Biebl vom Verein Stadtmarketing zwar nicht garantieren, aber man hat die Unternehmen ermuntert, diesen ersten Versuch eines Super-Weekends zu unterstützen.

Die Stadt Kitzingen zieht insofern mit, als sämtliche städtische Parkplätze an den beiden Tagen gebührenfrei zu benutzen sind. Die Kommune verzichtet somit auf diese Einnahmen, um den langen Verkaufstagen einen Anschub zu geben. Die Parkplätze Bleichwasen, Oberer Mainkai und Schrannenstraße sowie die städtischen Parkgaragen sind gebührenfrei.

Die Geschäftswelt betrachtet diesen Super-Freitag und Super-Samstag auch als Auftakt für Weihnachtseinkäufe. Als regionales Zentrum mit überregionaler Bedeutung erarbeitet sich die 21 000-Einwohnerstadt Kitzingen mit über 10 000 Beschäftigten und hohem Einpendleranteil eine hohe Arbeitsplatzzentralität und bindet Kaufkraft über die Landkreisgrenze hinaus.