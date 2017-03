Das Stühle rücken in Segnitz geht weiter

Noch immer bleiben zwei Stühle am Segnitzer Ratstisch leer. Nach der Wahl von Gemeinderätin Marlene Bauer zur Bürgermeisterin und dem Rücktritt von Heike Bergner hatte die Gemeinde die Listennachfolger Florian Hagn und Wilfried Schwarz angeschrieben und gebeten, das Amt als Gemeinderat anzutreten.

Beide haben jedoch erklärt die Wahl nicht anzunehmen, hieß es in der Sitzung des Gemeinderates Segnitz am Montag. Nun geht das Stühle rücken also weiter. Die nächsten auf der Liste sind Eva-Maria Stark und Erich Gernet. Auch sie sollen nun schriftlich angefragt werden, ob sie ihr Amt als Gemeinderat antreten möchten.

Weitere Punkte im Rat

• Für die Beleuchtung der Ortsdurchfahrt entschieden sich die Räte nun doch, im Zuge der Dorferneuerung auf LED umzustellen. Zwar hätte die Gemeinde gerne die Überspannleuchten behalten, diese seien jedoch marode und es gebe kaum noch Ersatzteile dafür, so ein Gutachten des Energieversorgers. Nun werden stattdessen 13 Mastleuchten im historischen Stil aufgestellt, eine höhere wird am Friedhof platziert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 39 500 Euro.

Und im neuen Baugebiet am Schindäcker wird ebenfalls eine neue LED-Leuchte montiert. Sie soll in der Optik an die Leuchten in der Merowinger Straße angepasst werden und kostet rund 2300 Euro. Ebenfalls am Schindäcker steht der Bau des Gehwegs in den Startlöchern, die Räte beschlossen am Montag die Ausschreibung. Der Gehweg in der Frickenhäuser Straße wird getrennt behandelt, da hier noch die Anfrage ans Bauamt für die Fahrbahnverengung läuft.

• Insgesamt vier Bauanträge lagen auf dem Tisch, die allesamt positiv beschieden wurden. Diskutiert wurde nur über den geplanten Neubau eines Carports und vier Fertiggaragen. Der Plan hatte schon einmal Diskussionen ausgelöst, weil er mit einer Grenzbebauung erheblich vom Bebauungsplan abweicht. Eigentlich möchten die Räte hier auch keine Ausnahme genehmigen, um keinen Präzedenzfall zu schaffen. Eigentlich müsste ein Grenzabstand von fünf Metern eingehalten werden, die Gemeinde bietet dem Bauherrn nun einen Kompromiss von 3,50 Metern an. Gegen die Überschreitung der erlaubten Firsthöhe auf 3,08 Meter gab es keine Einwände.

• Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten. Als Teil einer bestehenden Vereinbarung wird die Firma Beuerlein einen Teil der Anschaffungskosten übernehmen. Insgesamt belaufen diese sich auf knapp 6000 Euro für beide Geräte.

• Dem Verein der Hobbygärtner und Naturfreunde Segnitz wurde die Genehmigung erteilt, am 30. April das Maifest am Main zu veranstalten. Außerdem gab Bürgermeisterin Marlene Bauer bekannt, dass der Kreisheimatpfleger angefragt hat, ob die Segnitzer in diesem Jahr den Kreisheimattag veranstalten könnten. Dieser wäre ebenfalls am 30. April. Da an diesem Tag ohnehin die gemeindeweite Veranstaltung „Durch Garten, Dorf und Keller“ stattfindet, sei das nach Meinung der Bürgermeisterin leicht zu organisieren. Die beteiligten Vereine und Betriebe sollen gefragt werden, nur mit ihrer Zustimmung könnte der Heimattag in Segnitz stattfinden.

• Für die turnusgemäße Kanalreinigung und Inspektion wurde die Firma Barthel aus Maßbach beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf rund 7700 Euro.

• Zu guter Letzt gab die Bürgermeisterin bekannt, dass in der letzten nichtöffentlichen Sitzung die Bürgermeistergehälter beschlossen wurden. Marlene Bauer erhält 2533 Euro brutto, ihre Stellvertreter Achim Volkamer und Norbert Bischoff jeweils 190 Euro.