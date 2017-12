Das Netz für Zweiradfahrer dichter knüpfen

Die Marktgemeinde Wiesentheid hat viel Potenzial für den Aufbau eines Radverkehrskonzepts. Mit drei Routen können alle Ortsgebiete erschlossen werden. Die ersten Maßnahmen werden bereits im Jahr 2018 umgesetzt, teilt die Gemeinde mit.

„Die Wiesentheider Bürger fahren gerne und viel mit dem Rad“, stellte Bürgermeister Werner Knaier kürzlich bei einem Bürgerarbeitskreis zum Radverkehr fest. Dabei wurde deutlich, dass viele Radfahrer auf den Hauptstraßen mit den Kraftfahrzeugen konkurrieren. Um den Radverkehr sicherer zu machen wurde daher eine Studie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse nun vorgestellt wurden.

Insgesamt bietet die Marktgemeinde bereits jetzt ein gutes örtliches und überörtliches Radwegenetz. Allerdings sind die einzelnen Abschnitte oft nicht miteinander verbunden, sodass die Radfahrer auf die Straße ausweichen müssen. Die wesentlichen Radverkehrsströme laufen in Nord-Süd- und Ost-Süd-Richtung, von den Wohngebieten zu Gewerbegebieten und den Schulen. Gerade bei den hierbei notwendigen Querungen der Prichsenstädter Straße, der Nikolaus-Fey-Straße, der Balthasar-Neumann-Straße und der Bahnhofstraße entsteht ein sehr hoher Stresslevel bei den Radfahrern, so das Fazit der Studie.

Um die insgesamt 29 identifizierten Problemstellen zu lösen, schlagen die Planer die Errichtung von Hauptfahrradrouten vor. Insgesamt drei verschiedenen Szenarien wurden hierzu erstellt.

Welches Konzept umgesetzt werden soll entscheidet in Kürze der Gemeinderat. Darüber hinaus wurden 19 Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die parallel abgearbeitet werden.

Schon 2018 sollen bei der Umgestaltung des Schlossplatzes die ersten Empfehlungen umgesetzt werde. „In den Folgejahren werden dann sukzessive die weiteren Problemstellen angegangen, sodass in einigen Jahren ein leistungsfähiges, innerörtliches Radwegenetz aufgebaut sein soll. Die gesamte Studie steht auf der Homepage der Marktgemeinde zum Download bereit. Anregungen zum Radverkehr dürfen auch weiterhin jederzeit an den Bürgermeister herangetragen werden, appelliert Knaier abschließend an die Mitarbeit der Einwohner.