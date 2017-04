Das Leben ist ein Campingplatz

Campen im April? Bei Temperaturen kaum über zehn Grad? Bei gelegentlichen Schauern und eiskaltem Wind? Geht nicht? Geht doch! Ein Besuch in Escherndorf beweist es.

Dunkle Wolken ziehen über die Nordheimer Weinberge, der Wind kräuselt die Oberfläche des Mains. Eugen Föhr steht vor seinem Wohnwagen und lässt den Blick über die Landschaft schweifen. „So schön ist es hier“, sagt der 80-Jährige mit einem leicht schwäbischen Akzent. Zum vierten Mal ist er bereits mit seiner Frau aus Biberach an die Volkacher Mainschleife gefahren. Der Bodensee so nah der Heimat, die Schweiz und Österreich wären auch schneller zu erreichen. „Nein, nein“, sagt Föhr. „Hier gefällt es uns.“

Vor 61 Jahren ist der Campingplatz direkt an der Fähre nach Nordheim eröffnet worden. Er ist damit der älteste an der Mainschleife. „Und der kleinste“, sagt dessen Besitzerin Dagmar Sauer-Maier. Sie kennt das Gelände wie ihre Westentasche. „Hier bin ich aufgewachsen“, sagt sie. Ihre Mutter hatte damals Mut bewiesen, das rund 15 000 Quadratmeter große Gelände für die ersten Camper in den Wirtschaftswunderzeiten eröffnet. Einige Kanufahrer kamen am Anfang, Dauercamper aus Würzburg oder Schweinfurt, die ihre Wochenenden lieber in der Natur verbringen wollten als in der Stadt. Alte Bilder zeigen die typischen Firstzelte und daneben VW Käfer und Opel Rekord.

Längst hat sich der Anblick verändert. Zelte gibt es kaum noch – im April gleich gar nicht. Dafür moderne Wohnwagen und Wohnmobile, für die ein extra Areal errichtet wurde. Zum „Ancampen“ am zweiten Aprilwochenende sind die ersten da, beim Abcampen Ende Oktober ist der Platz traditionell voll belegt. „Wir haben viele Stammkunden“, freut sich Sauer-Maier. Gerade zu den Weinfestzeiten und in den Ferien ist der Andrang groß. Die Zahl der Dauercamper hat sich reduziert, dafür kommen immer wieder Skandinavier auf der Durchreise Richtung Südeuropa.

Campen hat über die Jahrzehnte hinweg nichts von seiner Faszination verloren. In den letzten 15 Jahren hat Dagmar Sauer-Meier gar einen Aufschwung verzeichnet. Die vielfältigen Aktionen an der Mainschleife zeigen Wirkung, die Werbung lockt Touristen an. Davon profitieren auch die Campingplätze.

Von Anfang April bis Ende Oktober hat der Campingplatz in Escherndorf auf. Dann kommt der Winter und mit ihm die Gefahr von Hochwasser. Sieben Monate dauert damit die Saison. Sieben Monate, in denen die Campingplatz-Besitzerin quasi durcharbeitet und auf dem Gelände wohnt. Rund zehn Mitarbeiter helfen in der Küche, beim Putzen der Sanitäranlagen oder bei der Pflege des Geländes. Die älteste der vier Töchter, Kirsten, ist auch schon eingestiegen, will den Campingplatz eines Tages weiterführen. Warum sie sich dafür entschieden hat? Die junge Frau muss nicht lange überlegen: Vielfältig ist der Beruf, jeder Tag steckt voller neuer Begegnungen. 99 Prozent der Gäste seien glücklich, die Stimmung auf dem Gelände entsprechend entspannt.

Auch deshalb sind Eugen Föhr und seine Frau Elisabeth auf dem besten Weg, Stammkunden zu werden. Vier Wochen wollen sie jetzt am Stück in Escherndorf bleiben – und im Herbst wieder kommen. Warum? Der 80-Jährige weiß die Antwort. Der Platz ist gepflegt und ruhig. Es gibt immer etwas zu tun. Weinbergführungen, Ausflüge in die umliegenden Ortschaften oder nach Würzburg. Langeweile kommt nicht auf. Und bei schlechtem Wetter lässt sich der Blick auf den Main und die Weinberge auch vom mollig warmen Inneren des Wohnwagens aus genießen.