Das Jubiläum bleibt in guter Erinnerung

Hinter dem TSV Geiselwind liegt ein Jubiläumsjahr, das den Verantwortlichen neben viel Arbeit auch entsprechende Anerkennung einbrachte. Ob Feuerwehr oder benachbarte Vereine: Es wurde angepackt, geholfen, um das Ereignis zu stemmen. Dafür dankte der Vorsitzende des Sportvereins, Oliver Hofrichter, in der Jahreshauptversammlung den anwesenden 37 Mitgliedern. Im Juli wurde das 70-jährige kräftig und für manchen zu laut gefeiert, der entstandene Ärger legte sich schnell wieder. Bürgermeister Ernst Nickel jedenfalls sagte in seinem Grußwort, dass er das Jubiläum „in guter Erinnerung“ habe.

Vor allem die Ehrung langjähriger Mitglieder sei ein wichtiger Punkt gewesen, so Hofrichter. Der Vorsitzende bedankte sich bei der Gemeinde für die Akzeptanz und Unterstützung nicht nur beim Fest. Später wurde der Vorsitzende, wie auch sein nahezu gesamte Führungsteam des mit über 500 Mitgliedern größten Vereins Geiselwinds, wiedergewählt. Finanziell ist alles im Lot, die Leiter der vier Abteilungen Fußball, Gymnastik, Korbball, und Tischtennis berichteten aus ihren Sparten.

Vom Fußball berichtete der Vorsitzende selbst. Die erste Mannschaft starte erst jetzt in die Saison, und belegt derzeit einen Mittelfeldplatz in der A-Klasse. Trainer Andreas Heckel wird nach sechs Jahren im Juni dort aufhören, als Nachfolger sind mit Ivo Königer und Bernd Rjinbeek bereits zwei Spielertrainer verpflichtet. Die zweite Garnitur spielt in einer Gemeinschaft mit dem SV Oberscheinfeld, die Zusammenarbeit soll auch kommende Runde fortgesetzt werden. Nicht so rosig sehe es bei den Alten Herren aus, die akuten Personalmangel beklagen.

Im Jugendbereich trug Stefan Rückel vor, dass der TSV in den jüngsten Altersklassen U7, U9 und U11 jeweils eine eigene Mannschaft stelle. Ab der U13 bestehe eine Spielgemeinschaft mit Wiesentheid, in nahezu allen dieser Teams sind auch Geiselwinder Fußballer. Rückel kündigte an, dass er sein Amt als Jugendleiter zum Ende der Saison niederlegen werde. Man finde im Verein kaum Betreuer oder Trainer für den Nachwuchs, es fehle an Unterstützung.

Vom Korbball berichtete Eva Rückel, dass der Verein im vergangenen Sommer drei Mannschaften gemeldet hatte. In der Hallenrunde im Winter waren es sogar fünf, im Jugendbereich habe man in der Altersstufe Jugend 12 sogar zwei, bei der Jugend 9 und der Jugend 15 je eine Mannschaft. Dazu kommen die Frauen.

Vom Tischtennis berichtete Manuel Burger, dass dort zwei Mannschaften im Spielbetrieb seien, vier Spieler sind bereits seit der Gründung der Abteilung vor 30 Jahren aktiv. Zudem stellt der TSV derzeit eine Jugendmannschaft. Außerdem erwähnte Burger, dass die Abteilung zuletzt vier neue Platten angeschafft jat. Aus der Gymnastikabteilung berichtete Irmgard Haubenreich, dass derzeit zwei Kurse angeboten werden, die beide gut besucht seien.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt Oliver Hofrichter, sein Stellvertreter ist Sascha Ott. Die Kasse obliegt Walter Senft, Schriftführer ist Luca Öffner. In den Vereinsausschuss wurden Johannes Dietmeyer, Annette Dreßel, Gerhard Hüßner, Erwin Kleinlein und Susanne Ott gewählt.