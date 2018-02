„Das Haus ist zu uns gekommen“

SOPHIE 15 nennen Katrin Schneider und Tim Bertschy liebevoll ihr Zuhause. Im Sommer 2016 sind die beiden in das Anwesen Sophienstraße 15 eingezogen. In einer Rekord-Bauzeit beziehungsweise Renovierung von nur neun Monaten war der ehemalige Bauernhof weitgehend saniert und mit komplett neuen Versorgungsleitungen einschließlich Gasheizung versehen worden.

Fragt man die beiden jungen Leute, Jahrgang 80 und 84, was sie dazu angetrieben hat, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, ist die Antwort klar: Auf keinen Fall wollten sie in einem Neubaugebiet in einem „Schuhkarton“ leben. Ein Architekten-Haus wäre ihnen viel zu steril gewesen, quasi ohne Seele.

Behutsam und mit viel Sachverstand

Dass ihr Domizil im Altortbereich von Wiesentheid jede Menge gelebter Vergangenheit ausstrahlt, sieht man erfreulicherweise auf Schritt und Tritt. Sehr behutsam und mit viel Sachverstand sind die neuen Eigentümer ans Werk gegangen. Viel Schweiß und auch Tränen hat es gekostet, bis Tapetenschichten abgespachtelt, die Türen und die Holzböden abgeschliffen und das Fachwerk freigelegt waren.

Das Abenteuer aber begann mit dem Ausräumen. Sie hatten nicht nur einen, sondern zwei komplette Haushalte mitgekauft, die sich auf circa 400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche verteilten: Auf zwei Stockwerke mit jeweils etwa 130 Quadratmetern und mehrere Stallungen, Scheune und Gewölbekeller. Insgesamt 1400 Quadratmeter Grundstücksfläche.

Goldrand-Zuckerdose entdeckt

Noch immer stapeln sich im ehemaligen Kuhstall Koffer, Betten und Schränke. Begeistert schildern die jetzigen Bewohner, dass sie immer wieder etwas finden, das sie verwenden können.

So darf der verspiegelte Schrank aus dem Schlafzimmer das Geschirr für den Esstisch beherbergen und der einstige Schuhschrank die zahlreichen DVDs im Wohnzimmer. Auch über eine Goldrand-Zuckerdose aus dem Fundus freut sich Katrin Schneider.

Hildegard Seckinger, geborene Schmittner, war die letzte Eigentümerin und wohnte bis zu ihrem Tod im April 2015 in der Sophienstraße. Mit ihrer Schwester Johanna und einem Schwager hatten sie die zwei Etagen bewohnt.

Durch einen Nachlassverwalter wurde der Besitz zum Verkauf ausgeschrieben und Schneider und Bertschy bekamen „nach einer längeren Zitterpartie“, wie sie bekennen, den ersehnten Zuschlag. Im Oktober 2015 konnten sie es erwerben. Als gelernter Maurer und Bauzeichner und mit Hilfe eines Architekten hatte sich Tim Bertschy schnell davon überzeugt, dass die Bausubstanz gut war.

Sichtliche Liebe zum Detail

Laut Archiv der Gemeindeverwaltung stammt das Gehöft aus dem Jahr 1820. Bertschy vermutet allerdings, dass es älter ist, weil es eindeutige Barockelemente, wie eine Stuckdecke im Wohnzimmer und geschwungene Türrahmen aufweist. Auf ganz unterschiedlich kunstvoll geschmiedete Scharniere und Aufsätze an den zwölf Zimmertüren macht der Hausherr aufmerksam. Und er macht es mit sichtlicher Liebe zum Detail.

Wenn das Paar ins Erzählen kommt, spürt man dieses besondere Interesse an der Geschichte ihres Hauses und die Freude darüber, dass sie es wieder mit Leben füllen können. „Das Haus ist zu uns gekommen“, sind sie sich sicher, „es passt perfekt zu uns“ und: „Wir haben noch viele Ideen, die wir verwirklichen wollen. Es wird nie langweilig!“

Tim und Katrin sind vorläufig im ersten Stock des großen Gebäudes eingezogen. Hier sei es heller und ruhiger, meinen sie. Zusammen mit ihren „Familienmitgliedern“, den Katzen Zorro und Katie, genießen sie das Landleben im stilvollen Ambiente.

Bands spielten schon im Gewölbekeller

Das Erdgeschoss wartet noch auf Fertigstellung, während der Garten hinter Scheune und Kuhstall schon angelegt ist und im Gewölbekeller die ersten Bands gespielt haben.

Und was ist der Beweggrund, nach zehn Jahren in Stuttgart und vier Jahren in Würzburg in die Provinz zu ziehen? Genug des Stadtlebens, es sollte ein Bauernhof sein! Als Anreiz, sich hier in einem alten Gemäuer niederzulassen und den Altort wieder zu beleben, hätten sich die zwei allerdings mehr Unterstützung gewünscht als nur die jedem zustehende Städtebauförderung von 10 000 Euro.

Nachdem beide in der Steigerwaldgemeinde aufgewachsen und heimisch sind, kam als Standort nur Wiesentheid für sie in Frage. Die Eltern wohnen hier. Das war ihnen in der Bauphase eine große Hilfe. Und auch, dass Tim Bertschy in Wiesentheid seine Arbeitsstelle hat.

Resümee der Hausherren: Sie seien froh, diese einmalige Chance genutzt zu haben, denn ihr frisch renoviertes Heim biete unendlich viele Möglichkeiten. Es sei Stück für Stück mit ihnen gewachsen.