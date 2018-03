Das Fallbeil hängt nach wie vor

Manchmal zahlt es sich aus, ein Birklinger zu sein, manchmal lohnt es sich zu warten und geduldig zu sein, auch wenn es schwer fällt. Lange Zeit stand der kleine Weiler im Ruf, abgeschnitten und abgehängt zu sein. Von allen sechs Iphöfer Stadtteilen, die sich von der Stadt abspreizen, ist Birklingen der entlegenste. Die Birklinger waren die Letzten, deren Straßen saniert wurden, und sie sind nun auch die Letzten, die ans Breitbandnetz angeschlossen werden. Aber gerade weil die Straßen so spät gemacht wurden, bleiben ihnen nun womöglich die horrenden Ausbaubeiträge erspart – und weil sie so lange auf schnelles Internet warten mussten, kommen sie nun in den Genuss der neuesten und modernsten Technologie. Glasfaser bis zur Haustür, das hat kein anderer der Iphöfer Stadtteile.

Die nun wieder 63 Einwohner – es waren mal unter 50 – haben sich in ihrer Beschaulichkeit eingerichtet, und weil sie daran kaum etwas ändern können, ertragen sie so manches Schicksal mit Selbstironie. Das hat sich auch am Dienstagabend bei der jährlichen Bürgerversammlung gezeigt. Als es um die Erhöhung der Abwassergebühr um mehr als 50 Prozent ging, kam aus der Runde der 20 Anwesenden der Hinweis: „Selbst unser Abwasser ist das wertvollste von Iphofen.“ Gerne und oft kokettieren die Birklinger mit dem Wunsch, wieder selbstständig zu sein, und auch Bürgermeister Josef Mend droht immer mal wieder – natürlich nur im Spaß – mit einer Abspaltung des Dorfes von der Stadt.

Bescheide werden vorerst nicht verschickt

Als es in den letzten Jahren um die Beiträge der Einwohner zur Straßensanierung ging, hörte sich das nicht mehr ganz so spaßig an. Birklingen hat das Dilemma, dass die Kosten so hoch liegen wie in anderen Stadtteilen, aber von deutlich weniger Haushalten zu schultern sind. Mancher müsste mehrere zehntausend Euro für die Straßen vor seinem Grundstück zahlen. Mend zitiert sich in dieser Sache zwar gerne selbst, wonach in Iphofen noch niemand wegen der Beitragslast sein Haus verkaufen musste. Aber genau damit drohte mancher Birklinger. Noch ist diese Gefahr nicht ganz gebannt. Seit zwei Jahren sind die Straßen saniert, seit Mitte 2017 liegen die Beitragsbescheide fertig bei der Stadt – verschickt sind sie bislang nicht. Ob das noch geschieht, „kann ich selbst nicht sagen“, erklärte Mend.

Der Freistaat will die Straßenausbaubeiträge abschaffen, so viel steht fest. Keiner aber weiß, wie mit den Altfällen zu verfahren ist, die zwar abgeschlossen sind, aber noch nicht abkassiert.. „Das Fallbeil hängt also nach wie vor über uns“, stellte Max Röll in der Versammlung fest. Der Finanzausschuss des Stadtrats hat im Januar beschlossen, die Bescheide nicht rauszuschicken. Zu unklar ist die Gesetzeslage. „Im Augenblick“, sagte Mend, „könnt ihr ruhig schlafen.“ Ob das auch für ihn gilt? Er muss nun etwa den Leuten im Stadtteil Possenheim, die etwas früher mit dem Straßenausbau dran waren, klar machen, dass sie für die Sanierung zahlen müssen, die Birklinger aber nicht. Und er sieht noch eine Gefahr, wenn der Bürger nicht mehr zahlen müsse: „Das wird noch lustig werden in nächster Zeit. Denn plötzlich ist jede Straße kaputt.“ Ein erster Antrag (aus dem Stadtteil Dornheim) liegt bereits bei der Stadt.

Auch die Abwassergebühr ist umstritten

Birklingens Dilemma zeigt sich auch bei der Abwassergebühr. In den letzten zehn Jahren zahlte die Stadt dort etwa 150 000 Euro drauf. Wollte sie wirtschaftlich abrechnen und die realen Kosten umlegen, müsste sie für den Kubikmeter 12,76 Euro verlangen. Das aber ist weder vermittelbar noch tragbar, also macht sie einen „politischen Preis“, wie Mend das nennt. Die Gebühr steigt von zwei Euro auf 3,10 Euro. Einigen ist auch das zu teuer. Wie in Nenzenheim gab es auch in Birklingen den Wunsch, aus den Gebühren aller vier städtischen Kläranlagen eine Mischkalkulation zu machen. Mend will das gerne prüfen, gab aber zu bedenken, dass dann auch die Beiträge, also die investiven Kosten, auf alle Stadtteile umgelegt werden müssten. „Das kommt uns immer noch günstiger“, meinte Wolfgang Schwab. „Wenn etwas gemacht wird, dann wird es bei uns doch immer nur auf einige wenige umgelegt.“