Das Erbe der Knast-Insassen

„Die Kränk“ sollen sie kriegen, die „Freker“, diese „Hünder in diesem Rathhaus“. Nicht gerade ein frommer Wunsch. Vielleicht aber nachvollziehbar. Denn das ist eine von 94 noch erhaltenen Inschriften, die Insassen von 1841 bis 1918 im Gefängnis im Marktstefter Rathausturm hinterlassen haben.

Das Treppenhaus ist eng. Ungleichmäßige, ausgetretene Stufen führen hinauf in das zweite Stockwerk. Ein kleiner Absatz, dann die Tür. Genauso, wie man sie sich vorstellt: dickes, dunkles Holz, eiserne Beschläge, ein kleines Türchen, das sich öffnen lässt, um Essen durchzureichen oder nach dem zu sehen, der sich dahinter befindet.

„Hier in dieser kleinen Kammer, ist der allergrößte Jammer.“ Inschrift, Gefängnis Marktsteft

Der Raum ist klein. Gerade mal acht Quadratmeter groß. Wer ihn betritt, kann sich vorstellen, wie bedrückend es für diejenigen gewesen sein muss, die hier eingesperrt waren. Jetzt steht hier Karlheinz Menger und zeigt auf die Wände: Hier sind sie, die Besonderheiten des Marktstefter Gefängnisses. Sprüche und Botschaften, Reime und Zeichnungen, die mit dünnen Bleistiftlinien auf dem hellen Untergrund hinterlassen wurden.

Karlheinz Menger war schon oft hier oben. Der 77-Jährige ist Stadtführer, kennt sich bestens aus mit der Geschichte der Stadt, die über den ältesten in seiner ursprünglichen Form erhaltenen Hafen Bayerns verfügt. Er weiß, was wann gebaut wurde, wie die Familie Keerl die Stadtgeschichte beeinflusst hat. Und er kennt die Inschriften und Bilder an den Wänden des Gefängnisses. Das Brustbild des Mannes mit Pfeife. Den Gendarm in Uniform, der gleich mehrfach gezeichnet wurde – wobei die Qualität wechselt, die Nachahmer hatten deutlich weniger Talent als derjenige, dessen Zeichnung sie zu imitieren versuchten. Und den ebenfalls mehrfach vorhandenen rauchenden Ziegenbock mit dem danebenstehenden Spruch: „Das ziekerraugen schmeckt krat zu kut als wenn man seine Keld mit Junfern verduht.“

Der Laie kann das nicht lesen. Die Schrift ist dünn, teils krakelig, die Rechtschreibung hat mit der heutigen wenig zu tun. Oft fehlen Wörter. Aber die Inschriften liegen in Druckschrift aus, zumindest was Fachleute davon entziffern konnten. 2011 gab es eine Sonderausstellung über die Graffitis im Gefängnisturm. „Frust im Knast“ war der Titel, Würzburger Historiker gaben dazu gemeinsam mit dem Museum Marktsteft und dessen Leiter Thomas Siegmund ein Begleitheft heraus. Auch die JVA Würzburg war damals am Ausstellungsprojekt beteiligt.

Die älteste Inschrift stammt vom 18. Oktober 1841, die letzte hat am 8. Oktober 1918 ein französischer Kriegsgefangener hinterlassen. Doch der Turm am Rathaus wurde schon vor 1841 als Arreststube genutzt – in der Broschüre zur Ausstellung wird das Jahr 1652 genannt. Die Stube war damals noch nicht im zweiten Stock, denn der Turm wurde erst im Laufe späterer Jahre zweimal aufgestockt. Ab 1765 wohnte der Stadtmusikant Grötsch in dem Turm, weshalb er auch heute noch häufig als Stadtmusikantenturm bezeichnet wird. Spätestens ab 1839/40 soll der jetzige Raum als Gefängniszelle genutzt worden sein.

Die Wände in der Zelle wurden mit den Jahrzehnten mehrfach übertüncht, so dass sich die Inschriften auf verschiedenen Schichten befanden. Als der Turm im Jahr 1999/2000 saniert wurde, ließ die Stadt die Wände nicht erneut übermalen, sondern die darunterliegenden Schichten von Restauratoren freilegen, soweit das möglich war. Jüngere Inschriften gingen dabei teilweise verloren, um ältere freizulegen. 94 Schriften und Zeichnungen sind jetzt noch zu erkennen.

Warum der Verfasser der ältesten Inschrift damals in Marktsteft inhaftier war, erfährt man nicht. Andere Sprüche verraten da mehr: Ein P. Enzenberger verharrte nach den von ihm verfassten Zeilen einst 24 Stunden wegen einer Schlägerei in der Zelle, ein P. Saueracker in einer Neujahrsnacht des 19. Jahrhunderts wegen „heftig trinken“, ein „Herr Senft“ gemeinsam mit anderen 1864 „wegen einem Schoppen Most“. Der Kaminfeger Georg Schwarz hatte einen blauen Montag gemacht. Und war wohl nicht bereit, aus den 24 Stunden zu lernen, die er in dem kargen Raum verbringen musste: „und morgen kann ich heraus, dann mach ich gleich die ganze Woche so hinaus“, schrieb er am 3. August 1858 an die Wand.

„Bruder Liederlich, warum saufst dich so voll? Aber mein Gott – warum schmeckt mir's so wohl..“ Inschrift, Gefängnis Marktsteft

Manche Inschriften verraten, wie lange die Insassen im Gefängnis bleiben mussten. Häufig waren das nur wenige Stunden – mal drei, mal fünf, mal ein Tag. Am 19. Juli 1866 aber wurden vier Soldaten dort eingesperrt, so ist an der Wand zu lesen. Ihren Spruch, den sie dazu verfassten, haben sie mit dem 24. Juli datiert. Fünf Tage also zu viert auf gerade mal acht Quadratmetern.

Nicht alle Inschriften sind harmlos, oft gibt es Sprüche mit „explizit sexuellem oder fäkalem Inhalt“, wie in der Broschüre zur Ausstellung nachzulesen ist. Mal ist zwischen den Zeilen die Wut der Insassen zu spüren, mal Spott gegenüber der Obrigkeit, Einsicht ist eher selten erkennbar. Manche Botschaft richtet sich auch an andere Insassen. „Lieber Bruder Schwarz“, schrieb einer, „Deine traurige Lage müssen wir zwei seligen Brüder eben auch bekleiden.“ Man hatte eben so einiges gemeinsam, denn, wie auch an der Wand zu lesen ist: „Wer dieses hat gelesen, ist auch schon da gewäsen.“

