Die beiden Wiesentheider Hobby-Historiker Werner Steinhauser und Bernd Weiss hatten gerade in den vergangenen Tagen noch einmal viel zu tun. Für die beiden galt es, im Historischen Pfarrhaus aus einer Fülle von Dokumenten und Bildern aus der Geschichte Wiesentheids noch einmal auszusuchen, was nun bei der Ausstellung zum 1100-Jährigen der Marktgemeinde auf den Schautafeln gezeigt werden soll. Diesen Samstag, 24. März ist die Eröffnung der Schau, die bis zum Sonntag, 8. April an einigen Tagen zu sehen ist.

Ein Stück muss auf jeden Fall dabei sein, da sind sich Weiss und Steinhauser einig. Es ist der Ur-Plan von Wiesentheid, ein Teil eines Gesamtwerks, das aus dem Jahr 1735 stammt. Damals wurde ganz Bayern erstmals detailliert vermessen. „Das ist das Beste, was Wiesentheid hat. Es ist ein dickes Buch, in dem jede einzelne Parzelle drin ist. Nur was ich nicht gefunden habe, sind die Weinberge. Dafür hat man im Ort und außen herum viel Hopfen angebaut“, sagt Weiss.

Er zeigte Bürgermeister Werner Knaier die Kopie der Karte, die aus dem Gemeindearchiv stammt. Der Bürgermeister schaute sich beim Aufbau kurz vorbei und begutachtete mit den beiden manches historische Dokument.

Erste Erwähnung

Darunter ist die Urkunde, auf der die Schenkung des Dorfes an das Kloster Schwarzach bestätigt wird. Darauf vermacht der Freisinger Bischof und Komendatarabt Drakulf von Freising im Jahr 918 dem Kloster seine Besitztümer in Wiesentheid, genauso wie weitere in der Umgebung. Das Dokument gilt als erste offizielle Erwähnung Wiesentheids und wird nun als Geburtsstunde geführt. Deswegen begeht der mittlerweile auf 4000 Einwohner gewachsene Markt dieses Jahr seinen 1100. Geburtstag.

Das Dokument ist ein wichtiger Mosaikstein in der Wiesentheider Historie, auch für Bernd Weiss. Er verfolgt die Geschichte seines Heimatorts schon lange, auch in den Jahrzehnten, als der einstige technische Angestellte nicht hier lebte. Der räumliche Abstand zum Ort habe seinen Blick und sein Interesse sogar noch mehr geschärft, meint er.

Nach Bildern gesucht

Erst im Ruhestand vor gut fünf Jahren zog Bernd Weiss zurück in seinen Geburtsort, in dem er auch aufgewachsen war. Schon lange zuvor suchte er nach Bildern, Fotos oder Urkunden über Wiesentheid. Auch in Freising stöberte der Hobby-Forscher im Archiv nach weiteren Spuren Wiesentheids, was recht mühsam gewesen sei, wie er berichtet. Einige der Fundstücke durfte er immerhin abfotografieren. Für ihn ist wichtig, dass die ganzen Sachen auch belegt sind durch weitere Hinweise an anderer Stelle.

Ähnlich verfuhr Werner Steinhauser, der mit Weiss die Ausstellung initiiert hat. Die beiden bauen dabei auf eine vor drei Jahren erstmals gemachte Ausstellung auf. Manches mehr als damals, gibt es diesmal zusehen, auch weil sich einige Wiesentheider im Nachhinein gemeldet hatten, die dazu noch Fundstücke hatten.

Einiges aufgehoben

Steinhauser, ein ehemaliger Lehrer, gilt ebenso als Kenner der Historie seines Heimatorts. Auch er hat dazu einiges in den Jahren gesammelt und aufgehoben. „Man muss auch sagen, dass wir vieles aus dem Fundus von Josef Baier, oder Karl Ruppert haben“, verweist er auf weitere Wiesentheider Sammler, die zu der Schau beitrugen.

Aus dem Schönbornschen Archiv, vom Staat, oder aus dem Internet stammen weitere Stücke. Bei letzteren sei manches „nur mit Einschränkungen zu verwenden, weil oft die Qualität nicht stimmt“, so Steinhauser. Schmuckstücke, die im Historischen Pfarrhaus präsentiert werden, sind aus seiner Sicht etwa Unterlagen von Balthasar Neumann zur Mauritiuskirche, zum Beispiel ein zweiter Entwurf der Fassade, oder eine Skizze mit einem anderen Dach. Pläne vom früheren Schlosspark sind auch dabei. Dazu hat er im Gemeindearchiv, das gerade wegen einer Renovierung aus- und aufgeräumt wird, eine Aufstellung der Zwangsarbeiter gefunden, die während des Krieges noch 1945 in Wiesentheid lebten.

Die Stellwände, an denen die Geschichte der Gemeinde in Auszügen hängen wird, sind nach den jeweiligen Epochen geordnet. „Pest und Hexenwahn“ heißt es dort, oder „Als Casteller Vasallen Wiesentheid beherrschten.“

Die gute alte Zeit

Erinnert wird auch an vieles, was es einst dort gab, etwa an Geschäfte, Gasthäuser, Betriebe, Einrichtungen wie das Freibad. Fotos aus dem 20. Jahrhundert zeigen zudem die gute alte Zeit. Bis zur Gegenwart reicht das Spektrum.

Die viele, zum Teil mühsame Kleinarbeit haben Steinhauser und Weiss gerne auf sich genommen. Was tue man nicht alles für ein Hobby, meint Bernd Weiss. Etwa eineinhalb Gigabyte an Unterlagen habe er auf seinem Computer nur an Karten- und Bildermaterial. „Es macht ja auch Spaß. Andere sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher.“ Nicht nur die beiden Initiatoren würden sich über viele Besucher der Ausstellung freuen.

Eröffnung ist am Samstag, 24. März um 17 Uhr; Geöffnet ist am Sonntag, 25. März von 12 bis 17 Uhr, am Montag, 2. April von 14 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 8. April von 14 bis 17 Uhr.