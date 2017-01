Das 99-Sekunden-Sprungbrett

In dem Moment, in dem diese Zeilen geschrieben werden, ist Steven Mantlik schon mitten drin in seinem Projekt. Gestört werden will er dabei nicht. 99 Stunden hat er Zeit, um ein Video zu drehen. Genau 99 Sekunden muss es dauern. Als Lohn warten 9999 Euro auf den Sieger. Eines ist dem 18-Jährigen aus Willanzheim klar. Auf Platz 99 will er nicht landen.

Steven Mantlik hat Ehrgeiz. Er will am bundesweiten Video-Wettbewerb nicht nur teilnehmen, er will ihn auch gewinnen. Dafür muss er einiges tun. Einen minutiösen Zeitplan erstellen, beispielsweise. Am Mittwoch hatte er noch Zeit für ein Gespräch mit der Presse. Seit gestern Vormittag ist er vollauf beschäftigt. Sein Zeitplan steht. Steven: „Wenn es um etwas geht, kann ich mich sehr gut organisieren.“

Donnerstag, 10 Uhr: Die mehr als 2000 Teilnehmer zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen bekommen ihr Thema. „Da gibt's doch was . . . – Finde kreative Lösungen auf Herausforderungen des Alltags“ lautet es diesmal. Komplizierte Dreingabe: Eine Person oder ein Gegenstand muss gedoppelt oder gespiegelt werden. Bis Montag, 13 Uhr, haben die Teilnehmer Zeit, einen exakt 99 Sekunden langen Film zu drehen. Für Laien klingt das nach ausreichend Zeit. Für Experten wie Steven Mantlik nicht.

Der 18-Jährige, der mit seiner Familie in Willanzheim lebt, lacht und schüttelt den Kopf. „Das wird ganz schön eng“, sagt er und zählt auf, was es alles zu bedenken gilt. Zunächst einmal erstellt Steven eine „mindmap“, überlegt sich seine Story zum Thema in groben Zügen. „Eine gute Story ist die Hauptsache“, sagt er. Die Kameraführung und die einzelnen Einstellungen können noch so gut sein – wenn die Geschichte nicht mitreißt, ist alle Arbeit umsonst.

Entsprechend viel Hirnschmalz will Steven auch in die ersten 14 bis 16 Stunden seines Abenteuers legen. In dieser Zeit skizziert er die einzelnen Szenen und macht sich dann ans Drehbuch. Das bespricht er mit seinen „Schauspielern“ – Freunden aus dem Raum Karlsruhe, wo seine Freundin lebt. „Ich hätte auch hier drehen können“, sagt Steven. „Aber im Raum Karlsruhe habe ich schon ein paar gute Locations im Blick.“ Verlassene Scheunen, halb verfallene Bauernhöfe, weites Land. So etwas schwebt Steven Mantlik für seinen Film vor.

Mögliche Ideen und Anregungen seiner Freunde will der 18-Jährige in sein Drehbuch einarbeiten, den heutigen Freitagvormittag hat er auch schon verplant: Requisiten beschaffen, die Technik noch einmal überprüfen: Sind Handy und Kamera aufgeladen? Funktioniert das PC-Programm für die Spezialeffekte? Wenn die Freunde aus der Schule kommen, kann der Dreh endlich starten. 72 Stunden hat Steven Mantlik dann noch Zeit. „Normalerweise bin ich ganz ruhig“, sagt er. „Nur wenn eine Szene nach dem vierten Dreh immer noch nicht im Kasten ist, werde ich ungeduldig.“

In der Grundschule hat Steven angefangen, sich für youtube-Filme zu interessieren. Die Spontaneität der ersten Youtuber hat ihm damals schon gefallen, ihre ausgefallenen Ideen und Einstellungen. Steven hat angefangen, seine eigenen Videos zu drehen – zuerst mit dem Handy, dann mit einer Kamera. Die Abschlussfahrt seiner Klasse nach Italien hat er gefilmt und zu einem Video zusammengeschnitten, sein Lehrer Uli Ulke erhielt zum 50. Geburtstag ein selbst gemachtes Video.

Steven hat mit seinen 18 Jahren schon einige Erfahrungen gesammelt – auch abseits des Video drehens. Bei Privatfeiern hat er als DJ aufgelegt, nach dem Schulabschluss erhielt er ein einjähriges Stipendium für das Fach Fotografie an der Medienakademie in Nürnberg. Nach zwei Semestern war das Stipendium abgelaufen, Steven ging für ein paar Monate zur Bundeswehr. Wegen einer Verletzung musste er die Ausbildung abbrechen. Jetzt lautet sein Ziel: Fachabitur an der FOS nachholen.

Vorher will er aber ein sehenswertes Video bei der Jury des „99 Fire Film Awards“ abliefern. Die Zeit läuft. Steven Mantlik ist mittendrin in seinem Element. „Zum Glück brauche ich nicht viel Schlaf“, sagt er am Mittwoch zum Abschied. Und: „Am kommenden Dienstag melde ich mich wieder.“ Wir sind gespannt.