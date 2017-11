Dank für engagierte Arbeit

„Das ist eine gute Tradition, die es möglich macht, auch einmal den Dank der Stadt Kitzingen für die engagierte Arbeit auszusprechen.“ Das sagte Kitzingens Oberbürgermeister und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) Kitzingen, Siegfried Müller, am Montagnachmittag.

Anlass war die alljährliche Feierstunde des Kitzinger Energieversorgers zur Ehrung langjähriger Mitarbeiter und Verabschiedung in den Ruhestand.

Drei Jubilare konnte Geschäftsführer Marek Zelezny dabei für 40 Jahre, eine Mitarbeiterin für 25 Jahre auszeichnen und vier in den Ruhestand verabschieden. Allen wurden nach der Würdigung ihrer Leistung für das Unternehmen Dankesgeschenke und Urkunden überreicht.

Die Geehrten

Gleich zwei Mal genannt wurde dabei Günter Bühringer, der nicht nur nach 40 Jahren Mitarbeit in den Ruhestand verabschiedet wurde, er feierte gleichzeitig sein 40-jähriges bei der LKW. 1977 begann er seine Ausbildung als Elektroanlageninstallateur, arbeitete anschließend in der Elektroabteilung im Niederspannungsbereich, dann im Hochspannungsbereich und wechselte schließlich in die Zählerabteilung des Hauses. 28 Jahre lang war er zudem im Bereitschaftsdienst tätig.

Sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiert Thomas Götz, der nach der Ausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur erst in verschiedenen Bautrupps und später als Gruppenführer für die Versorgung der Kitzinger Bürger mit fließendem Wasser zuständig war. 32 Jahre im Bereitschaftsdienst Wasser heißt auch: Zu allen Zeiten bereit zu sein, einen Rohrbruch zu suchen oder Wasseraustritt zu unterbinden.

Ausbildung vor 40 Jahren

Am 1. September 1977, also vor 40 Jahren, begann Rainer Saueracker die Ausbildung zum Elektroanlageninstallateur und -elektroniker. 1988 legte er die Meisterprüfung ab und leitete kurz darauf die Installationsabteilung mit Lehrlingsausbildung. Nach der Leitung der Zählerabteilung ist Saueracker seit 2008 für den Bereich des Energiedatenmanagements zuständig und stimmt Verbrauch und Bezug so ab, dass sie sich die Waage halten.

Mit Tuschefüller und Zeichenbrett begann Susanne Wirth vor 25 Jahren als technische Zeichnerin bei der LKW. Wenig später folgte die Umstellung auf Digitaltechnik. 2008 wechselte sie in den Bereich des Energiedatenmanagements, um die Verbrauchsdaten der Großkunden zu verwalten. Heute arbeitet Susanne Wirth in der Lagerverwaltung.

Nach 45 Jahren wurde Gerhard Schmidt verabschiedet, der unter anderem als Leiter der Buchhaltung tätig war. 37 Jahre seines Arbeitslebens verbrachte Erich Hain bei der LKW, der als Fachkraft für Schweißen in vielen Bereichen eingesetzt werden konnte. Angelika Riemer war 23 Jahre lang als Raumpflegerin beschäftigt und vor allem für die Sauberkeit des Verwaltungsgebäudes zuständig.