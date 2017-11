Dank an verdiente Mitarbeiter im Mittelpunkt

„2017 war ein arbeitsintensives Jahr, das viel von allen Mitarbeitern forderte.“ Markus Hein, Betriebsratsvorsitzender beim Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR), berichtete in seinem Jahresrückblick bei der Betriebsversammlung des Unternehmens nicht nur von den bewältigten Aufgaben, sondern auch von Neueinstellungen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Bei Großbaustellen in und um Kitzingen arbeiteten die Abteilungen Erdbau, Bodenverwertung, Kies- und Betonwerke, oder der Stahlbiegebetrieb LZR Stahlform, Hand in Hand.

Geschäftsführer Hermann Reifenscheid machte deutlich, dass die Erfolge nur gelängen, wenn alle zusammenarbeiten und richtete heuer ein besonderes Augenmerk auf die Damen der Verwaltung, die zum Dank einen Blumenstrauß überreicht bekamen. Gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Willi Lenz sei er stolz auf die 80 Mitarbeiter.

Die Geehrten

Das außergewöhnliche Engagement der LZR‘ler spiegele sich – so die Mitteilung weiter – auch in den langjährigen Betriebsjubiläen wieder. Und so freuten sich die Geschäftsführer, über etliche Ehrungen. Als Anlaufstelle für Fragen rund um die Bodenverwertung, Deponieverordnung oder LZR- Rocks habe sich Frank Koch etabliert. Hermann Reifenscheid überreichte ihm die LZR-Ehrennadel in Bronze für zehnjährige Betriebstreue.

Die silberne LZR- Ehrennadel für 25 Jahre wurde an drei Mitarbeiter verliehen: Uwe Lenz, der nicht nur als Fahrer von Transportbetonmischer und der Fahrmischerpumpe im Einsatz sei sondern auch im Betonlabor, wenn dort Not am Mann ist. An Doris Hautsch, die dafür sorgt, das die Kitzinger Betriebsräume stets sauber und vorzeigbar seien und an Petra Henke, deren persönlicher Werdegang und Einsatz dazu führte, dass ihr die Prokura anvertraut wurde.

Sein 40. Betriebsjubiläum feierte Albin Weichsel. Begonnen als Binnenschiffer, war er dann doch mehr und mehr als Mischerfahrer im Einsatz.

Den traditionellen Rucksack für aktive Unternehmungen im Rentenstand erhielt Peter Weigand. In seinen 38 Jahren bei LZR machte er sich als „Bagger-Peter“ einen Namen für den sensiblen Umgang mit großen Baggern, insbesondere bei schwierigen Baustellen.