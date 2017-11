Dancingcrew in Obernbreit

(hhc) Seit Beginn des neuen Schuljahres trainiert die „Dancing Crew“ unter Leitung von Kathi von Fit & Glücklich im Jugendzentrum Marktbreit. Gefördert wird das Projekt von der Stadt Marktbreit. Die neu entstandene Tanzgruppe stellte ihr Können zum ersten Mal auf der Kirchweih in Obernbreit unter Beweis. Im Anschluss an die Kirchweihpredigt tanzten die Kinder auf dem Autoscooter und erhielten als Dankeschön Freifahrten für Autoscooter und eine kostenlose Bratwurst. Doch damit nicht genug! Der nächste Auftritt steht bereits in Kürze an: am Sonntag, den 10.12. um 16.00 Uhr auf dem Schlossplatz in Marktbreit. Wer mitmachen will: Training ist immer montags von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr.