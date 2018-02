Damit keiner mehr im Regen steht

Wenn es in Kitzingen demnächst regnet, wird die Farbe Gelb das Bild in der Innenstadt prägen: Davon kann man ausgehen, wenn die Service-Regenschirm-Aktion des Stadtmarketingvereins einschlägt. Die gelben Regenschirme jedenfalls sind in Behörden, Cafés, Gaststätten und Einzelhandelsgeschäften verteilt und warten darauf, benutzt und nass zu werden.

Einfaches Prinzip

Das Prinzip ist einfach und geht laut Claudia Biebl vom Stadtmarketingverein so: Die Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt werden zu Service-Partnern. Jeder Teilnehmer an der Aktion erhält eine Grundausstattung an Schirmen, was schon erfolgt ist. Sollte es regnen, kann sich jeder Kunde oder Gast nach Bedarf einen der Schirme schnappen und muss nicht im Regen stehen (www.kitzingen-kanns.de/service-regenschirm).

Nach der Benutzung wird der Schirm wieder abgegeben, egal bei welchem der teilnehmenden Partner. Die Mitglieder des Vereins kümmern sich gelegentlich um die Umverteilung, damit überall immer Schirme zur Verfügung stehen.

Neue Aktion gestartet

Am Mittwoch haben Claudia Biebl, Frank Gimperlein und Kerstin Weber vom Stadtmarketingverein sowie weitere Mitglieder erst mal rund 60 bis 70 Schirme verteilt und damit die neue Aktion gestartet. Dazu gab es auch einen Aufkleber. Gut sichtbar in den Eingangsbereichen angebracht, ist darauf zu erkennen, wer teilnimmt, wo man sich einen der Schirme ausleihen oder auch wieder abgeben kann.

Aus dem Treibhaus der Ideen

Die gelben Regenschirme mit den Aufdrucken Kitzingen-kanns.de und dem Logo des Stadtmarketingvereins stammen aus dem Treibhaus der Ideen. Die Ideensammlung haben kreative Köpfe vor einiger Zeit zusammengetragen. Herausgekommen sind 40 Ideen, die die Stadt in vielen Bereichen weiterbringen sollen.

„Einiges ist schon umgesetzt“, sagte Claudia Biebl am Mittwoch und erinnerte an die im Sommer laufende Aktion Fitness am Stadtbalkon ebenso wie den Kitzinger Picknick-Korb, den Weihnachtsbaum von der Reka, die Aktion Plastiktütenfrei oder auch die Food-Trucks. Mit dem bunten Service-Regenschirm ist die nächste Idee umgesetzt.