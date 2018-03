Damit die Profis weiter mit Helm fahren

Tausende von Schülern haben seit den 70er Jahren in der mobilen Jugendverkehrsschule des Landkreises das Radfahren gelernt. Demnächst werden die Ausbilder der Polizei mit einem neuen Lastwagen an den Schulen vorfahren.

Der Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV-Ausschuss des Kreistags hat in den laufenden Haushaltsberatungen 130 000 Euro für einen neuen Lkw mit Kofferaufbau zur Verfügung gestellt. Der ersetzt den 7,5-Tonner, dessen Fahrgestell inzwischen 25 Jahre auf dem Buckel hat. Der Kofferaufbau, in dem die Räder, Verkehrszeichen, eine Ampel und anderes Gerät unterkommen, ist gar 40 Jahre alt.

Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Reparaturen angefallen sind und der Zahn der Zeit weiter nagt, ist eine Neuanschaffung nötig.

Für die jetzt beschlossenen 130 000 Euro gibt es das Fahrgestell eines 7,5-Tonners (rund 65 000 Euro), den Kofferaufbau plus Ladebordwand und Innenausstattung (rund 60 000 Euro) und die Gestaltung des Kofferaufbaus.

An Zuschüssen rechnet der Landkreis mit 4000 bis 5000 Euro vom Freistaat. Zudem werden die Kreisverkehrswacht, die das Projekt unterstützt, und die Sparkassenstiftung mit voraussichtlich je 5000 Euro mit dabei sein. Verkehrswacht und Polizei übernehmen auch die Erneuerung der Grundausstattung.

Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, ist der Landkreis seit 1977 Träger der mobilen Jugendverkehrsschule, die mit einem Lkw samt Fahrrädern und Verkehrszeichen unterwegs ist. Den Unterricht übernehmen Beamte der Kitzinger Polizei immer in der Radfahrerausbildung in den vierten Grundschulklassen. Dass davon viele Schüler profitieren, zeigen die Zahlen für das Schuljahr 2016/17. Da waren 37 Klassen mit 729 Kindern dabei, darunter auch drei Förderschulklassen der Erich-Kästner-Schule und der St. Martin-Schule in Kitzingen.

Und die haben, wie die Kollegen seit rund 40 Jahren, gelernt: Oben ohne fährt der Doofi, wer mit Helm fährt, ist ein Profi. Das soll auch so bleiben, nur mit neuem Auto.