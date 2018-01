Damenelferrat Wiesentheid: Frauenpower für die Fastnacht

Schon zum zehnten Mal heißt es bei der Faschingssitzung des Frauenelferrates der KoKaGe Wiesentheid: „Eintritt nur für Frauen“. Wenn sich am 20. Januar die Türen der Steigerwaldhalle öffnen, strömen etwa 800 toll verkleidete und bunt geschminkte Mädels jeden Alters herein. Gut gelaunt, denn sie wissen: An diesem Abend werden sie bestens unterhalten.

Das Besondere: Männer haben zur Prunksitzung nur Zutritt, wenn sie als Bedienung durch die dicht gefüllten Reihen flitzen, hinter der Theke die Cocktails einschenken oder als Akteur auf der Bühne stehen. Ansonsten ist an diesem Abend Frauenpower angesagt. Reine Frauenpower.

Frauenpower in bunten Kostümen, die zum diesjährigen Motto passen: Das heißt „Hippiezeit in Wiesentheid“ – stilecht wird dann in einer im Flower-Power-Stil dekorierten Halle gefeiert. Solche Themenvorgaben haben schon Tradition; so kamen im letzten Jahr alle Besucherinnen als Geister und ließen sich vor der Deko-Gruft ablichten.

Den Stein ins Rollen gebracht – für die Ausrichtung einer reinen Frauensitzung – hat trotzdem ein Mann: der Gesellschaftspräsident der Kolping-Karnevalsgesellschaft, Markus Wicher. Im Rheinland gab es solche Veranstaltungen bereits seit Langem – warum sollte man es in Wiesentheid nicht auch mal probieren?

Sylvia Freund, die die Sitzung bis heute mitorganisiert, ließ sich für die Idee begeistern und mit einigen Freundinnen entwickelten sie ein Konzept. Auch Damen für den Frauenelferrat waren bald gefunden und mit Elisabeth Bourgeon-Dürr die erste Sitzungspräsidentin. Seither gehören stets zwischen 18 und 22 Frauen dem Elferrat an.

Und sie müssen ordentlich mit anpacken, denn jede der Damen hat ihre Aufgabe bei der aufwendigen Vorbereitung der Abende. „Man darf nicht auf den Mund gefallen sein, muss eine Frohnatur sein und natürlich etwas mit dem Fasching am Hut haben“, erklärt Sylvia Freund.

Konkurrenz zu der großen Prunksitzung der KoKaGe wollen die Damen nicht sein, deshalb ist die Frauensitzung komplett anders aufgebaut. Es gibt mehr Showakts, wie Akrobatik, Männerballetts – darunter nicht selten bayerische und deutsche Meister – und natürlich werden immer mal wieder Seitenhiebe auf die Männerwelt ausgeteilt. „Aber das Niveau muss stimmen“, betont Sylvia Freund. „Bei uns werden niemals dicke Bäuche im Ballettröckchen über die Bühne stampfen.“

Und auch die Zusammenarbeit mit dem Herren-Elferrat der KoKaGe klappt gut: „Wir helfen uns gegenseitig“, bestätigen Heidi Skorepa und Birgit Kober, die seit dem letzten Jahr als Sitzungspräsidentinnen durch den Abend führen. So sind beim Bühnenaufbau starke Hände gefragt.

Für die Eröffnung des Abends lassen sich die Elferrätinnen immer etwas Neues einfallen. Mal schwebt die Sitzungspräsidentin von der Hallendecke, mal spielt eine Blaskapelle zum Trachteneinzug. Den Frauen scheint es zu gefallen, denn alle 800 Karten für die diesjährige Sitzung waren bereits am ersten Tag verkauft. Und für alle frustrierten Männer gibt es sogar eine kleine Ausnahme: Ist das Programm zu Ende, werden sie auch zur After-Show-Party hereingelassen; wenn sie sich trauen.