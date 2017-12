Dachvorsprung beschädigt und geflüchtet

Im Laufe der vergangenen vier Wochen beschädigte vermutlich der Fahrer eines Lkw in der Bahnhofstraße in Iphofen den Dachvorsprung eines Einkaufmarktes. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der Verursacher machte sich unerkannt aus dem Staub. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.