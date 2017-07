Couch-Potatos haben keine Zukunft

So einen schönen Ausflug hätten sie noch nie gemacht. Und das heißt es etwas! Schließlich waren die Kinder aus der Trebnitzer Grundschule 2 schon in Berlin und in Wien. Aber in Kitzingen hat es ihnen bislang am besten gefallen. So berichtet es Konrektorin Renata Gorecka. Ein guter Start für eine Partnerschaft, die gestern Vormittag offiziell besiegelt wurde.

Am Anfang Brieffreundschaften

Ich will kein Couch-Potato sein“, singt der kleine Chor aus Polen – und alle großen und kleinen Gäste der feierlichen Zeremonie klatschen begeistert mit. Auf die Aussage des Refrains können sich alle einigen – Deutsche, Polen, Türken, Afghanen und all die anderen Nationen, die in der Schulfamilie vertreten sind: Bloß nicht daheim rumsitzen. Die Welt ist viel zu aufregend. Überall warten Abenteuer – und bestenfalls neue Freunde.

Gabriele Gerat hat die ersten Kontakte vor einem Jahr geknüpft. Die Lehrerin der 3a in St. Hedwig stammt selbst aus Polen. Beim Austausch 2016 war sie in Trebnitz mit dabei. Ein Riesenvorteil. Die ersten Gespräche über eine Partnerschaft zwischen den Grundschulen liefen reibungslos. Kommunikationsprobleme? Von wegen. Auch inhaltlich war man sich schnell einig.

Gerats Drittklässler und die Fünftklässler aus Trebnitz (die Grundschulzeit dauert in Polen länger) schreiben sich seither Briefe, tauschen Fotos und Geschenke aus. Jetzt also das erste Treffen von Angesicht zu Angesicht. Am Freitag fuhr die Gruppe in Trebnitz los: zwölf Kinder und einige erwachsene Betreuer, darunter Konrektorin Gorecka. Im ehemaligen Internat auf dem Gelände des Amtes für Landwirtschaft wurden sie untergebracht – Verpflegung und Schlafplatz inklusive. Am Samstag besuchten Kitzinger und Trebnitzer Kinder gemeinsam das Hallenbad. Die Annäherung funktionierte spielerisch und reibungslos. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Tags der Franken. Und gestern lernten die polnischen Jungs und Mädchen den Schulalltag in Kitzingen kennen.

Schulleiter Dr. Klaus Aschrich und Renata Gorecka hatten vorher im Beisein von Vertretern der Stadt, Eltern und vor allem vielen Kindern den Partnerschaftsvertrag zwischen den Schulen unterzeichnet. „Heute ist ein besonderer Tag“, betonte Aschrich dabei. Schließlich werde eine Möglichkeit geschaffen, sich besser kennenzulernen. Wichtig sei es dabei, einander Vertrauen entgegen zu bringen. „Und das wollen wir mit unserer Partnerschaft üben.“

Gabriele Gerat ist von den bisherigen Kontakten mehr als angetan. Alles laufe wunderbar. „Mit der Korrespondenz zwischen den Schülern und dem heutigen Besuch wollen wir die Neugierde bei unseren Kindern auf die Nachbarn wecken“, erklärt sie. Der Vorteil einer solchen Partnerschaft, auch in jungen Jahren, liege für sie auf der Hand: Im Miteinander entdecken die Kinder schnell Gemeinsamkeiten und üben ganz automatisch eine tolerante Haltung gegenüber Menschen aus anderen Nationen ein.

Renata Gorecka dankte für den freundschaftlichen Empfang und sprach eine Einladung nach Trebnitz aus. Leicht vorstellbar, dass eine große Delegation aus Kitzinger Schülern und Lehrern diese Einladung annehmen wird. So viel ist an diesem Vormittag deutlich geworden: Als Couch-Potatos wollen weder die Trebnitzer noch die Kitzinger Schüler enden.