„Coolste Gemeinde“: Wer zahlt die Zeche?

Ganz so einfach, wie es sich die Initiatoren um CSU-Stadtrat Marcel Hannweber vorgestellt haben, ist die Bewerbung der Stadt Dettelbach um die „Bürgermeisterschaften“ eines Lokalradiosenders denn doch nicht. Am Montagabend diskutierte der Stadtrat die Chancen und Risiken eines möglichen Sieges der Stadt ausführlich. Am Ende stand ein Ergebnis, das wohl nicht alle zufrieden stellen wird.

Wie berichtet, sucht Radio Gong alljährlich die „coolste Gemeinde Mainfrankens“. In diesem Jahr treten zehn Gemeinden gegeneinander an, die spaßige Aufgaben erfüllen müssen. Dem Gewinner winkt ein Freiluftkonzert mit einem Künstler. Unter zwei Modellen der Ausrichtung der Veranstaltung darf die Gemeinde, so sie am Ende ganz vorne steht, auswählen.

Beim ersten Modell tritt der Radiosender als Veranstalter auf, kümmert sich um alles, die Gewinnergemeinde muss nur den Veranstaltungsort festlegen. Beim Alternativmodell zahlt der Sender Bühne, Künstler und Promotion; alles andere regelt die Kommune. Der Vorteil hierbei: Die Einnahmen durch Essenverkauf, Parkgebühren und Werbung bleiben bei der Gemeinde. Bei geschätzten 4000 bis 18.000 Besuchern könnte das durchaus lukrativ sein. Allerdings trägt die Gemeinde bei schlechtem Wetter auch das Risiko einer Freiluftveranstaltung.

Da Dettelbach beim Wettbewerb im Finale steht, wollte sich Bürgermeisterin Christine Konrad Rückendeckung bei einem möglichen Sieg holen. Denn es gibt durchaus kritische Fragen, die einer Antwort harren. Da ist einmal das Veranstaltungsgelände. Die Stadt besitzt keinen geeigneten Platz für eine solche Veranstaltung, müsste also auf Privateigentum zurückgreifen. In Frage käme der Mainfrankenpark, in dem ähnliche Veranstaltungen bereits stattgefunden haben, oder aber ein Bereich um die Frankenhalle. Die Mainlände dürfte aus logistischen Gründen, alleine schon wegen der Parkplätze, auszuschließen sein. Dazu kommen die Kosten. Wie eine Nachfrage in Volkach ergab, gab es für die Stadt vor einigen Jahren bei dieser Veranstaltung am Ende ein Defizit von gut 30.000 Euro aus Bar- und Sachleistungen für Modell zwei.

Auch wenn der Mainfrankenpark von der Logistik wohl der geeignetste Ort wäre, gab es von Seiten einiger Räte Vorbehalte: Zu weit weg von der Stadt würde er ein Ziel der Veranstaltung, den Zusammenhalt der Kommune zu stärken, kaum erfüllen. Und ob sich dort genügend freiwillige Helfer fänden, sei ebenfalls fraglich. Kritisch wurden teilweise auch die möglichen Kosten für die Stadt gesehen; mit 30.000 Euro könnte durchaus Sinnvolleres gemacht werden.

Am Ende einer längeren Diskussion im Rat gab es mit 15:5 Stimmen ein deutliches Ergebnis: Sollte am Ende der Mainfrankenpark Veranstaltungsort werden, oder sollten sich nicht genügend freiwillige Helfer aus den Vereinen finden, wird das Modell eins gewählt, ansonsten das Modell zwei, bei dem die Stadt als Veranstalter auftritt. Der Kommentar der Bürgermeisterin, die ansonsten Lob von Hannweber für ihr Engagement in dieser Sache erhielt: „Es ist ein Spiel, dessen Regeln wir nicht bestimmen.“