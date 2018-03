Coolste Gemeinde: Dettelbach ist heiß auf Wincent Weiss

Gesucht wird: die coolste Gemeinde in Mainfranken. Dettelbach macht sich große Hoffnungen im Wettbewerb mit anderen Städten. Bei dem Wettbewerb von Radio Gong hat es Dettelbach – zusammen mit Ochsenfurt und Rottendorf – nach fünf Spielrunden ins Finale geschafft. Zuletzt lautete die Aufgabe, „irgendwas gegen die Stille“ zu unternehmen. Kurzum wurde in Dettelbach alles zusammengetrommelt, was musizieren kann. Dazu gab's eine spontane Feuerwehrübung. Am Ende standen 504 Musiker mit einem Instrument auf dem Marktplatz. Rund um den Wettkampf wurde ein Organisationsteam mit Eva Stöcklein, Sarah Schuster, Laura Kreßmann, Steffen Drescher, Maximilian Kühn, Benedikt Schraud und Marcel Hannweber gegründet, das im Hintergrund die Fäden zieht. Für die Anmeldung hatte Benedikt Schraud gesorgt. Von Anfang an standen die Dettelbacher für die Aktion wie eine Eins zusammen. Bürgermeisterin Christine Konrad holte beim ersten Wettbewerbsteil gleich einen Punkt – und die Sache kam ins Rollen. Jetzt naht die Entscheidung: Nach einem Tag Verschnaufpause am Montag gibt es an diesem Dienstag bei den „Bürgermeisterschaften 2018“ die alles entscheidende Aufgabe, die dann im Laufe der Woche bewältigt werden muss. Wer mithelfen will: Das nächste Treffen ist am Dienstag, 20. März, um 19 Uhr im Bistro „Peanuts“. Die Gewinnergemeinde darf sich auf ein Konzert mit dem deutschen Popsänger Wincent Weiss freuen, der 2016 mit „Feuerwerk“ den Durchbruch schaffte.

+1 Bild