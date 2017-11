Claus Lux seit 55 Jahren bei der CSU Mitglied

Langjährige Mitglieder zeichnete die CSU-Ortsgruppe Kitzingen am Montagabend im Hotel Cavallestro im Richthofen Circle aus. Zum zweiten Mal fand der Ehrenabend unter dem Motto „CSUnser Fest“ im großen Saal des ehemaligen Offizierscasinos statt. Rund 70 Mitglieder nahmen die Einladung wahr. Das bestätigte den Organisator und Ortsvorsitzenden Stefan Güntner darin, dass „der gewisse Rahmen“, den eine solche Ehrung brauche, der passende sei. Die Ehrung stellt einen der Höhepunkte im Jahreskalender der Christsozialen dar.

Ganz ohne ein Wort zur aktuellen politischen Land kam die Veranstaltung aus gegebenem Anlass, dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen im Bund, nicht aus. Jedoch fasst sich Güntner hierzu kurz, denn statt Politik und Parolen sollten die zu ehrenden Personen im Vordergrund stehen: „Es ist wichtig, den Leuten vor Augen zu führen, dass die CSU das Land zu dem gemacht hat, was es heute ist. Das wollen wir den Menschen noch einmal ins Gedächtnis rufen“, sprach Güntner den Mitglieder Mut für die im Herbst 2018 bevorstehende Landtagswahl zu.

Als Höhepunkt des Abends wurde Claus Lux für 55 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband mit anhaltendem Applaus bedacht. 1962 trat der pensionierte Bäckermeister, zugleich Ehrenobermeister der Innung, im Alter von 24 Jahren dem 1945 gegründeten Ortsverband bei. In seiner politischen Laufbahn war der gebürtige Schlesier zwölf Jahre lang Mitglied des Stadtrats. Dem im vergangenen Jahr zum Ehrenbürger von Kitzingens Partnerstadt Trebitz ernannten 79-Jährigen, ebenso Bezirksvorsitzender der schlesischen Landsmannschaft in Unterfranken, war heuer zudem für seine sozialen Verdienste die Bayerische Staatsmedaille verliehen worden.

Zwei Ehrungen galt es bei dieser Gelegenheit nachzuholen. So zeichnete Güntner Karin Kühn für 42 Jahre und Bruno Wehr für 52 Jahre Mitgliedschaft im Ortsverband aus. Zudem ehrten Güntner und Stellvertreterin Sabrina Stemplowsky Werner Feser und Nikolaus Schraut für 45 Jahre, Gudrun Kittel, Helmut Sessner und Franz Böhm für 40 Jahre und Dieter Hartmann, Agnetha Müller, Paul Kämmerer und Claus-Jürgen Goller für 30 Jahre Treue zur Partei.

Nach einem unterhaltsamen Vortrag Hugo Weigleins, der seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte Bayerns nahm und dabei den Einfluss der Partei beleuchtete, sprach Barbara Becker, zugleich Vorsitzende der Frauen-Union in Kitzingen, die Schlussworte des Abends. Die erst vor kurzem nominierte Kandidatin für die Landtagswahl bedankte sich bei allen Anwesenden, „dass wir einen sehr schönen Abend miteinander verbringen durften“. Güntner äußerte seine Zuversicht, dass die tatkräftige Wiesenbronnerin den Orts- und Kreisverband in München repräsentieren könnte: „Wir werden alles dafür tun, denn es gibt nichts Besseres, als jemanden direkt an der Quelle zu haben. Das kann für unser Kitzingen nur gut sein.“