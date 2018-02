Claudia Leimeter neue Leiterin

Die rund 75 Mitarbeiter des Finanzamts Kitzingen erhalten mit Regierungsdirektorin Claudia Leimeter eine neue Chefin. „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Bestellung als neue Leiterin des Finanzamts“, zitiert eine Pressemitteilung Finanzminister Markus Söder anlässlich der Amtseinführung.

Claudia Leimeter, geboren 1962 in Burghausen, gehört der Bayerischen Finanzverwaltung seit 1992 an. Sie begann ihre Beamtenlaufbahn beim Finanzamt Fürth mit der Einführung in die Aufgaben des höheren Dienstes der Steuerverwaltung. Nach deren Abschluss übernahm sie die Aufgabe einer Sachgebietsleiterin beim Zentralfinanzamt Nürnberg. Seit 2014 ist sie Ständige Vertreterin der Finanzamtsleitung Neumarkt in der Oberpfalz.

Als Leiterin des Finanzamts Kitzingen folgt sie dem Leitenden Regierungsdirektor Christian Neumüller, der die Leitung des Finanzamts Eichstätt übernommen hat.