Christmas Bash: Über 3000 Fans feiern Metal-Weihnacht

Kreator, Doro, Edguy und Overkill führen heuer die Schwermetall-Armada an und scheuchen über 3000 Fans unters wärmende Dach. Doch was wäre so eine Metal-Weihnacht ohne den dazugehörigen Markt. Auf dem gibt’s Glühwein, sonst wär’s ja irgendwie keiner. Aber auch heißen Met für die Hobby-Wikinger, die sich gerade noch nebenan beim Speer-, Axt- und sonst-was-Werfen verausgabt haben.

Die ganz harten müssen sich ohnehin mit erhitztem Hochprozentigem aufwärmen, sie haben eine Minus-Grade-Nacht im Tipi oder Holzhaus hinter – und noch eine vor sich. Da kommt der Weißwurst-Burger ebenso recht. Ein etwas anderer Weihnachtsmarkt eben, der sich da um den Einlass schmiegt.

Drinnen gibt’s mächtig was auf die Ohren. Am Freitag eröffnen erst ein paar regionale Bands das Festival, dann Deserted Fear den Headbangers Ball ein vier Bands umfassendes Special, in dem die Finnen von Insomnium Maßstäbe setzen. Ihr in den langsamen Passagen teils frostig klirrender Melodic Death Metal fügt sich prima in die eisige Adventsnacht und fordert von den Fans ein bisschen genaueres Hinhören.

Erheblich eingängiger wird’s bei Overkill. Die US-Thrasher sind seit 1980 unterwegs, sind so schnell wie präzise und haben in Bobby Ellsworth – wie Bassist D.D. Verni Gründungsmitglied – einen extrem markanten Sänger: schriller geht’s kaum. Aber die Fünf räumen mächtig ab.

Und doch schaffen’s Igor und Max Cavalera, noch einen drauf zu setzen: „Return to the Roots“ nennt sich das Projekt der beiden Sepultura-Gründer, die beide längst nicht mehr im Kader der brasilianischen Groove-Metal-Legende stehen. Doch natürlich gibt’s reichlich Sepultura-Stoff und – Brasilianer können halt nicht anders – gewieft in die Metal-Riffs integrierte Samba-Rhythmen.

Abwechslungsreich kommt auch Tag zwei daher. Während Majesty und Ross the Boss den traditionellen Heavy Metal bedienen, kombinieren Turisas rot-schwarze Gesichtsschminke mit Folk und Pagan – die Finnen heben sich aus dem bisweilen einfallslosen Sumpf dieses Genres wohltuend ab. Die Geister scheiden sich derweil bei Tobias Sammets Wirken: Echte Metalheads können mit dem Grand-Prix-Ausflug (mit Avantasia) des Fuldaers wenig anfangen, aber auch mit Edguy ist’s eher Metal für die Massen – musikalisch nah dran an der Perfektion, aber gerade deswegen auch mit einem Hang zur Langeweile.

Die kommt bei Doro nie auf. Seit drei Jahrzehnten ist die Düsseldorfern die deutsche Metal-Queen schlechthin. In Geiselwind gibt’s einen Best-of-Set rund um die ersten drei Warlock-Alben, dazu ein Judas-Priest-Cover („Breaking the Law“) und jede Menge emporgereckte „Pommesgabeln“.

Nach dem Mitsing-Metal darf’s dann wieder härter werden zum Finale – das ein grandioses ist. Die deutschen Thrash-Heroen Kreator hauen zu später Stunde noch einmal mächtig einen raus, geizen nicht mir Effekten (wunderschön der blutrote Konfettiregen) und Hits; wer „Phobia“ und „Phantom Antichrist“ so früh bringen kann, der hat eben ein schier unerschöpfliches Angebot an solchen. Derart durchgerockt, kann selbst für die Metal-Fans nun die besinnliche Weihnachtszeit kommen. Und 2018 im Dezember der nächste Christmas Bash.