Christina Schneiders Selfie-Spaß mit Barbara Stamm

Noch ein paar Tage, dann krönt Christina Schneider ihre Nachfolgerin in Veitshöchheim zur 62. Fränkischen Weinkönigin. „Es war ein unglaubliches Jahr. Und für mich fühlt es sich nur bedingt wie Abschied an,“ sagt die Nordheimerin, die schließlich noch ein halbes Jahr als Deutsche Weinprinzessin vor sich hat. „Und ich bin zu mehreren Abkrönungen bei den Mädels eingeladen, mit denen ich dieses tolle Jahr geteilt habe.“

Zu ihrer Bilanz gehört auch ein Fazit der „Weinreisen“ in sieben der zwölf vom Weinbauverband festgelegten Anbaubereiche. Entstanden sind daraus Artikel für diese Zeitung – doch was ist haften geblieben von den Touren mit Winzern und Touristikern zu besonderen Plätzen, Weinbergen, Lokalen, Weingütern? Welche Geheimtipps hat sie entdeckt?

Terassen-Weinberge und Weinbergshäuschen

„Richtig schön fand ich die alten Terrassen-Weinberge im Abt-Degen-Weintal und in Churfranken“, so Schneider, die sich im Weinpanorama Steigerwald bei Donnersdorf in die urigen Weinbergshäuschen „fast ein bisschen verliebt“ hat. An der Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße fand sie den Zusammenhalt „besonders innig“.

Gemeinsames Logo und Festkalender, dazu an jedem Ortseingang ein übergroßer Bocksbeutel plus Beschilderung, womit auf die Weinregion hingewiesen werde.

Was bei den Weinreisen deutlich wurde: Christina Schneider ist begeistert von den 'Magischen Punkten des Frankenweins'. „Dass ich einige terroir-f-Punkte eröffnen durfte, hat mich riesig gefreut“, schwärmt sie bei etwa am Stollberg in Handthal oder im Alzenauer Apostelgarten. Feuer und Flamme war sie für mögliche neue 'magische Punkte' am Zeiler Käppele, dem Kallmuth in Homburg oder dem Ipsheimer Bühlberg. Schneider bot an, sich für diese drei Plätze einzusetzen.

Ausblicke in Ruhe genießen

„Ich bin großer Fan des Projekts“ erzählt die 22-Jährige, die ab dem Frühjahr mit ihrem Freund Radtouren zu magischen Plätzen plant. Zum Beispiel im Bereich Main-Süden mit den terroir-f-Punkten in Randersacker, Eibelstadt, Sommerhausen und Frickenhausen. In Ruhe wolle sie die Ausblicke genießen, etwa jenen vom Alzenauer Apostelgarten. „Aber dorthin werden wir wohl ein Stück des Weges mit der Bahn fahren“, räumt sie ein.

Ganz sicher wird Christina Schneider auch die Region mit dem eher sperrigen Namen „Mittelmain“ besuchen, die von Veitshöchheim bis Arnstein und von Leinach bis Rimpar reicht. „Meine erste Amtshandlung als Fränkische Weinkönigin war, in Stetten einen Zwetschenbaum zu pflanzen“, spricht die Psychologie-Studentin von besten Erinnerungen. „Wir haben quasi gemeinsam begonnen, und ich will immer wieder mal nachsehen, wie es dem Baum dort so geht.“

Magischer Moment mit 700 Gästen

Ein magischer Moment ihres Jahres war für sie der Empfang als Deutsche Weinprinzessin in Nordheim. Die Fähre am Altmain, der rote Teppich, strahlender Sonnenschein, 700 Gäste, darunter viele Touristen – all das fügte sich wunderbar zusammen. „Alle betonten, wie sehr sie sich freuen, mir den Sieg gegönnt hätten. Ich wurde behandelt wie eine echte Königin.“

Sie habe in dem Jahr manche Unsicherheit abgelegt, sei selbstbewusster geworden. „Früher habe ich meinen Freund oder Mama befragt, bevor ich mir ein Kleid gekauft habe. Jetzt tue ich es einfach, wenn es mir gefällt.“ Sie wolle künftig mehr reisen und glaubt, jetzt Ziele besser erreichen zu können. Auch fürs Psychologie-Studium habe das Jahr etwas gebracht. „Ich kann Menschen besser lesen und verstehen. Es war wie ein Praxisjahr.“

Treffen mit Merkel und Gauck

Christina Schneider hat Politgrößen wie Angela Merkel und Joachim Gauck getroffen, erinnert sich gut an Bayerns Justizminister Bausback, „weil der sich viel Zeit genommen und viel nachgefragt hat“. Und mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm sei es mittlerweile zu einem kleinen Ritual geworden, bei jedem Treffen ein Selfie zu machen. „Egal wie wenig Zeit sie hat und wie groß das Gedrängel ist, das klappt immer und macht uns beiden Spaß.“

Ihr Respekt vor Politikern sei generell gewachsen. „Ich musste mir jetzt ein Jahr lang jedes Wort gut überlegen. Die müssen das immer tun.“ Bei Heimfahrten von Terminen habe sie sich manchmal wie im Traum gefühlt, dachte: „Wahnsinn, was ich erlebe. Das muss ein Traum, das muss verrückt sein.“