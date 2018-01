Christian Greim ist neuer Anglerchef

Eine Wachablösung hat es am Sonntag im Vorstand des Sportangelvereins Schwarzach gegeben.

Vorsitzender Walter Link trat nach 24 Jahren als Anglerchef nicht mehr zur Neuwahl an. Sein Nachfolger ist Christian Greim, der künftig vom zweiten Vorsitzenden Richard Lurz unterstützt wird. „Ich möchte das Amt in jüngere Hände legen“, sagte Link zum Abschied und versprach, dem neuen Vorstandsteam weiter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Flott verliefen die Wahlen in der Hauptversammlung der Vereinigung im Sportheim des SV Stadtschwarzach. Die Finanzen regelt künftig Kassier Markus Hein, die Protokolle schreibt Schriftführer Martin Grimm. Beisitzer sind Sebastian Dülch, Wolfgang Göbel, Klaus Liebler, Walter Link, Willi Öttinger und Günter Schellhorn. Die Kasse prüfen Gerhard Schneider und Günter Wich.

Die Ehrungen der erfolgreichsten Sportangler im Verein war eine der letzten Amtshandlungen des scheidenden Vorsitzenden. Walter Link überreichte dem neuen Anglerkönig Bernhard Vollhals die Königskette. Die Plätze zwei und drei beim Königsangeln belegten Günter Wich und Christian Greim. Jugendanglerkönig wurde André Meuser. Der junge Sportangler gewann auch das Jahreseröffnungsangeln und die Vereinsmeisterschaft. Urkunden gab es für den Sieger beim Jahreseröffnungsangeln Markus Hein, der Willi Öttinger und Günter Schellhorn hinter sich ließ. Vereinsmeister wurde Bernhard Vollhals vor Willi Öttinger und Günter Wich.

In seinem Jahresrückblick appellierte Walter Link an die Mitglieder, bei den Arbeitseinsätzen am Vereinsgewässer verstärkt mitzuhelfen. Ansonsten läuft es beim Sportangelverein rund. Links Dank galt den fleißigen Einsatzkräften, allen voran Ehrenmitglied Günter Schellhorn, „der das ganze Jahr über am Vereinsgewässer aktiv ist“.

Unter den 125 Mitgliedern - fünf mehr als im Vorjahr - sind auch zehn Jugendliche. In den See bei Düllstadt, der laut Link mehr Wasser vertragen würde, wurden acht Zentner Karpfen sowie Raub- und Futterfische eingesetzt.

Die Beteiligung an den Anglerveranstaltungen wertete der ausscheidende Vorsitzende als „sehr gut bis befriedigend“. Die Fangergebnisse seien gut gewesen.

Als vollen Erfolg bezeichnete der Vorsitzende das „Nachtangeln“ für Jugendliche Ende Juli. Auch das traditionelle Fischerfest am 1. Juli sei erfolgreich verlaufen. 20 Kinder wurden im Rahmen der Ferienpassaktion auf dem Vereinsgelände betreut. Das Interesse der Jugendlichen am Sportfischen sei groß, betonte Link.

Seit 17 Jahren beteiligt sich der Sportangelverein ohne Unterbrechung an den Ferienpassaktionen der Marktgemeinde. Der Pachtvertrag über das Vereinsgewässer mit dem Markt Schwarzach wurde um zehn Jahre verlängert. Walter Link zog am Ende eine positive Bilanz seiner 24-jährigen Vorstandsarbeit.

Die Erfolge der Seefeste und die Arbeiten am Vereinsgelände habe er aber nicht alleine durchführen können. Deshalb galt sein Dank allen Wegbegleitern.