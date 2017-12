Christbaum für den Würzburger Domplatz kommt aus Dettelbach

Bald schon werden die Lichter wieder an den Tannenbäumen in Würzburg funkeln – frohe Boten der bevorstehenden Weihnachtszeit. Auch auf dem Domvorplatz wird ein Christbaum in hellem Glanz erstrahlen: Und der kommt in diesem Jahr aus Dettelbach.

Vor knapp 30 Jahren wurde die Edeltanne dort gepflanzt; gefällt in weniger als 30 Minuten. „Ich kann gar nicht glauben, wie schnell das geht“, sagt Marion Wegmann. Kopfschüttelnd steht sie daneben und sieht zu, wie die Mitarbeiter des Würzburger Gartenamtes am Dienstag den 3,5 Tonnen schweren und knapp 17 Meter hohen Baum mit einem Kran über den Zaun heben.

Noch während er ein Stück über dem Boden schwebt, wird der Stumpf zurecht gesägt. Anschließend verladen die Männer den künftigen Christbaum auf einen Anhänger und binden die Äste hoch, bevor es unter Polizeigeleit nach Würzburg geht. Für Frank Fischer vom Gartenamt ist das „auf jeden Fall die schönste Arbeit im Jahr.“

Während er und seine Kollegen in der Kälte schuften, verfolgt Gisela Wegmann – Marions Schwiegermutter – das Geschehen vom Balkon aus. Sie und ihr Mann haben die Tanne Ende der 1970er Jahre von der Baumschule Pfister aus Dettelbach in den Garten setzen lassen.

„Man hängt ja schon ein bisschen dran“, sagt sie. „Wenn wir heim gefahren sind, konnte man die Spitze schon von weitem sehen. Da ist dein Baum wieder, hat mein Mann dann immer gesagt.“

Doch obwohl so viel Herzblut daran hängt, musste die Tanne jetzt weg. Nicht nur, weil sie viel Arbeit macht, die Nadeln ständig weggefegt werden müssen. Sondern auch, weil sie sich bei einem Sturm gefährlich zur Seite, in Richtung des Hauses neigt.

Bereits im Vorjahr haben die Dettelbacher ihren Baum für den Domvorplatz angeboten. Eine Bekannte machte sie damals auf einen Aufruf der Stadt Würzburg in der Zeitung aufmerksam. „Mitarbeiter waren hier, um sich die Tanne anzusehen“, erinnert sich Marion Wegmann. Sie habe ihnen sehr gefallen – allerdings fanden sie dann doch noch ein anderes Exemplar aus der näheren Würzburger Umgebung.

So trank die Familie im vergangenen Jahr also unter einem „fremden“ Weihnachtsbaum am Würzburger Dom ihren Glühwein. „Mein Sohn hat noch gemeint, unserer wäre schöner gewesen. Aber er war sich sicher, dass die Tanne dann in diesem Jahr daran ist. Eine richtige Gaudi wird das, hat er gesagt.“

Im März ist Manuel tödlich verunglückt. „Hätte er das jetzt gesehen, er wäre stolz gewesen“, ist sich seine Mutter Marion sicher. „Und er hätte auf jeden Fall mit angepackt und den Männern geholfen.“ Die Mitarbeiter des Gartenamtes haben das Prachtexemplar aus Dettelbach nicht vergessen. Vor wenigen Wochen kamen sie, teilten den Wegmanns mit, dass sie die Edeltanne heuer für Würzburg haben möchten. Es passt einfach alles: Höhe, Breite, Schönheit.

Es war dann eine heikle Fracht, die da am Mittag in der Würzburger Innenstadt mit Polizeischutz unterwegs war. Die Weihnachtstanne wurde auf einem großen Hänger von einem riesigen Traktor durch die Schönbornstraße bei all dem Straßenbahnverkehr gezogen. Da der Baum mächtige Maße hat, war relativ wenig Platz zu den elektrischen Oberleitungen der Straßenbahn.

Am Domplatz angekommen endete die Aufsichtspflicht der Polizei. „Keine besonderen Vorkommnisse“, war deren entspannte Bilanz.

Nun begann der Part der Männer des städtischen Gartenamtes. Warum die Stadt einen Baum für den Domvorplatz besorgt und warum städtische Mitarbeiter ihn aufstellen ist schnell erklärt: Der Platz selbst gehört der Stadt Würzburg. Und damit ist sie auch zuständig.

Auch die Experten des Gartenamtes, die seit 20 Jahren und länger die Weihnachtsbäume in der City und in den Stadtteilen aufstellen, rätseln an diesem eiskalten Regentag, ob die Nordmanntanne aus Dettelbach wohl in das Loch im Pflaster passt. Und ob genug Platz bleibt für den Eingang zur Dominfo, trotz der ausladenden Äste.

Was jetzt kommt, ist Millimeterarbeit, die der Kranführer souverän meistert, als der tonnenschwere Baum einschwebt. Dann allgemeines Aufatmen, als der Stamm gerade so in die Aufstellhülse passt. Eine fernöstliche Touristengruppe harrt bis zum Schluss aus, auch dann noch, als der Kranführer den Weihnachtsbaum nach Augenmaß gerade rückt.

Am Mittwoch kommt eine Firma mit einem Hubsteiger, um den großen Baum weihnachtlich zu schmücken. Die Lichter der Tanne werden dann schon von der Alten Mainbrücke aus zu sehen sein.

Im großen Gotteshaus der Diözese selbst beginnt Weihnachten nicht schon jetzt. Die große Tanne am Vorplatz ist für das weltliche Weihnachten gedacht. Die kirchliche Weihnachtszeit beginnt mit dem Fest der Geburt Christi in der Heiligen Nacht des 24. Dezember, sagt Dompfarrer Jürgen Vorndran. „Wir stellen unseren Baum im Kiliansdom erst kurz vorher auf.“

Eines haben beide Bäume gemeinsam: Sie bleiben bis zum Fest der Taufe des Herrn am Sonntag nach dem 6. Januar stehen.

Danach wird die Beleuchtung abgebaut „und wir machen ihn noch vor Ort mit einem Großhäcksler klein“, so Frank Fischer vom Gartenamt. Doch bis es so weit ist, wird er sicher nicht nur die stolzen Augen der Wegmanns zum Strahlen bringen.