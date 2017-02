Chefs müssen fürs Umziehen zahlen

Von Bäckerkleidung bis zu Sicherheitsschuhen: Beschäftigte im Landkreis Kitzingen, die Arbeitskleidung tragen müssen, können Umkleidezeiten als Arbeitszeit bezahlt bekommen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Arbeitgeber die Kleidung vorschreibt und dass das Umziehen im Betrieb erfolgen muss, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit.

Rücksprache mit den Gewerkschaften

Das Umziehen macht oft gut 20 Minuten am Tag aus. Die Beschäftigten legen also mehr als anderthalb Stunden pro Woche drauf, sofern der Chef nicht zahlt, heißt es in der Mitteilung weiter. Der jeweilige Anspruch richtet sich nach Art der Kleidung und des Betriebs – häufig ist eine Pauschale für die Umkleidezeit per Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung geregelt. Die NGG rät: Wer sichergehen will, was ihm zusteht, sollte sich an die Gewerkschaft vor Ort wenden.

In der Ernährungsindustrie ist die Sache klar: Da Beschäftigte aus hygienischen Gründen nicht in Arbeitskleidung in die Firma fahren können, gilt: erst stempeln und dann umziehen. Auch Köche haben laut Meldung Anspruch auf bezahlte Umziehzeiten. Das habe das Bundesarbeitsgericht in den vergangenen Jahren mehrfach bestärkt.