Chefin Pufi

Mit Pufi wartet eine Pudelmischlingsdame im Tierheim auf ein neues Zuhause. Pufi ist fünf Jahre alt, anhänglich und verschmust, aber auch eifersüchtig und gerne die Chefin. Das heißt, sie verträgt sich mit Hunden ebenso wie mit Katzen, so lange die machen, was die Chefin will. Pufi hat gerne rund um die Uhr jemand um sich, geht spazieren und tollt herum. Allerdings hat Pufi ein Problem. Auch wenn man es ihr nicht anmerkt, sie hat eine Herzschwäche (Herzdilatation). Wie Tierheimleisterin Angela Drabant sagt, wird sie vermutlich ein Leben lang Medikanten nehmen müssen. Wer dennoch Pufi eine neues Zuhause geben möchte, anrufen: Tel. (0 93 21) 50 63 oder www.tierheim-kitzingen.de.