WÜRZBURG

Checkangebot für die Bewerbungsmappe

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Würzburg bietet Jugendlichen, die sich um eine Ausbildungsstelle bewerben, einen Check von mitgebrachten Bewerbungsunterlagen an (in Papierform oder digital). Interessierte kommen am Donnerstag, 22. März, zwischen 14 und 17 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Würzburg, Schießhausstraße 9, vorbei. Eine vorherige Anmeldung unter Tel. (09 31) 7 94 92 02 ist erforderlich.