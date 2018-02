Castell plant Investitionen für 2018

Mit Blick auf die Investitionen für 2018 sprach Castells Bürgermeister Jochen Kramer in der Gemeinderatssitzung Themen an, die in nächster Zeit für seine Gemeinde relevant werden. So sollen weitere Bauplätze geschaffen werden, wofür die Gemeinde zum Erwerb der Grundstücke einen Betrag von 475 000 Euro zur Verfügung stellen will. Außerdem riet Bürgermeister Kramer, dass sich die Kommune bereits jetzt mit dem Thema Kläranlage befassen sollte.

Die Genehmigung für die Abwasseranlage laufe zwar noch, doch bis zum Jahr 2022 müsse die Gemeinde eine neue Kläranlage vorweisen, so der Bürgermeister. Zwar seien die Gemeindevertreter vorerst nur bis 2020 gewählt. Dennoch wäre es wichtig, bereits jetzt Vorarbeiten zu leisten. So will Kramer prüfen, ob Fördermöglichkeiten bestehen. Zunächst wird nun eine Abwasserstudie erstellt, für die Kosten von 5000 Euro vorgesehen sind. Weiteres ergebe sich danach, so der Bürgermeister.

Fördermittel könnten Kosten reduzieren

Im Zuge der Vorplanungen für den Etat 2018 teilte Bürgermeister Kramer mit, dass die Gemeinde für die anstehenden Investitionen des Schulverbandes in Wiesentheid wohl um einiges günstiger wegkomme, als zunächst berechnet. Der Grund dafür ist, dass ein Förderprogramm der Regierung in Sicht sei, das zur Sanierung von Schulen aufgelegt werden soll. Das könnte auch Wiesentheid begünstigen, so Kramer.

In der dortigen Nikolaus-Fey-Schule sind dringende Arbeiten, unter anderem wegen Auflagen zum Thema Brandschutz, erforderlich. Die entstehenden Kosten werden je nach Schülerzahl anteilig auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt. Eine Sonderumlage für die Gemeinden wurde im Herbst angedacht. Für Castell war ein Beitrag von rund 100 000 Euro und damit 40 000 Euro mehr als im Vorjahr berechnet worden. Bürgermeister Kramer rechnet nun damit, dass sich die Umlage durch das Förderprogramm reduzieren wird.

Mehr Geld für Wirtschaftswege

Im Casteller Investitionsprogramm wurde der Ansatz zum Ausbau von Wirtschaftswegen erhöht. Die zunächst vorgesehenen 100 000 Euro erachtete Ratsmitglied Georg Schwarz als zu wenig. Seit längerem schiebe man die Sanierung einiger Teilstücke bereits vor sich her. Er nannte das Stück an der Klinge, das auch als Radweg in Richtung Trautberg führt, und weitere. Nach kurzer Diskussion wurde besprochen, dass nun 150 000 Euro für die Wirtschaftswege vorgesehen werden. Das könne sich die Gemeinde anhand der momentan günstigen finanziellen Situation auch leisten, sagte Bürgermeister Kramer.