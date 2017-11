„Cantabile“ Begeisterte das Publikum

Ein mitreißendes Crossover-Konzert von Chorgesang und Band lieferte der Hüttenheimer Frauenchor „cantablie“ in der Iphöfer Karl-Knauf-Halle ab. Vor voll besetzter Halle sangen die Damen ebenso einfühlsame wie teils komplexe Arrangements von Queen (Bohemian Rhapsody, Somebody to love) über John Miles „Music“ bis hin zu Leonhard Cohens „Halleluja“.

Chorleiterin Theresia Brehm hatte ihre Sängerinnen rund anderthalb Jahre auf dieses Projekt vorbereitet. Die Pop- und Rock-Songs wurden extra für Frauenstimmen umgeschrieben und neu gesetzt. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keyboard war eine ganze Bandbesetzung vertreten.

Das Publikum goutierte die Mühen und die einfühlsame bis beschwingte Vortragsweise mit donnerndem Applaus nach jedem Stück. Nachdem das erste Konzert bereits so viele Menschen in die evangelische Kirche nach Hüttenheim gelockt hatte, wie sonst nur an Weihnachten, durften sich Chor und Band über diesen Erfolg redlich freuen.