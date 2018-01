KITZINGEN vor 26 Minuten

Café français a l'AKG

(kri) Am 22. Januar jährte sich die Unterzeichnung des Elysée-Vertrags durch Charles de Gaulle und Konrad Adenauer im Jahr 1963 – und somit der offizielle Geburtstag der deutsch-französischen Freundschaft – zum 55. Mal. Das Jubiläum wurde am Armin-Knab-Gymnasium gebührend gefeiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben einem von Schülern der Klasse 10E (unter Anleitung ihrer Lehrer Vera Holt und Michael Übel) realisierten Filmprojekts fand auch das inzwischen zur festen Institution gewordene „Café français a l'AKG“ statt, das dieses Jahr von der Klasse 8 d mit ihrer Lehrerin Bettina Steinruck für einen Tag eröffnet wurde. Zur Pause konnten Schüler und Lehrer in der blau-weiß-rot geschmückten Cafeteria ein typisch französisches Frühstück mit Croissants, tartines au beurre et a la confiture (Baguette mit Butter und Konfitüre) und Café au lait genießen. Nach dem großen Pausenansturm durften die Café-Betreiber und ihre Helfer aus der Klasse 7B dann erst einmal die übrig gebliebenen Baguettes und Croissants genießen, bevor es an die Aufräumarbeiten ging. Foto: KERSTIN WEBER