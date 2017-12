Cabrio mit weißem Lack besprüht

Im Laufe des Mittwochs hatte ein 24-jähriger Paketfahrer seinen 3er BMW in der Kaiserstraße in Kitzingen geparkt. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, war das Verdeck des Cabrios mit weißer Farbe besprüht. Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.