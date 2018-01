WIESENTHEID vor 2 Stunden

CSU begrüßt das neue Jahr

Der CSU-Ortsverbandes Wiesentheid lädt am Sonntag, 7. Januar, um 16.30 Uhr zum Neujahrsgespräch ins historische Rathaus in Wiesentheid ein. Steffen Vogel, Landtagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration, referiert zum Thema „Für Bildung begeistern. Fördern, Forschen. Fordern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss ist genügend Raum für Fragen und Diskussion. Auch Fragen zur örtlichen Gemeindepolitik können besprochen werden.