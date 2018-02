CSU-Weiberfasching in Rödelsee

Die Veranstaltung „Fasching für echte Weiber“ fand dieses Jahr zum zweiten Mal im Löwenhof Rödelsee statt. Die Live-Band „Let's Dance“ sorgte für beste Stimmung und für eine volle Tanzfläche, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch in diesem Jahr haben sich die Damen wieder einiges einfallen lassen. So befanden sich unter den Kostümen die neue Rödelseer Seilbahn, die Rödelseer Bergsteigerinnen sowie OP-Schwestern. Angeheizt wurde die Stimmung zusätzlich durch das Albertshöfer Männerballett, die Tanzgarde der Höpper Elfer und Nicole Starkmann als „schwarze Natascha“. Das Albertshöfer Prinzenpaar sowie der Höpper Elfer ließen es sich nicht nehmen, die Damen zu begrüßen.