Busfahrer täuscht Pausen vor

Am Donnerstagvormittag haben Beamte der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried auf der A 3 bei Geiselwind einen Busfahrer erwischt, der Ruhezeiten vorgetäuscht und seine Fahrerkarte manipuliert hatte.

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Spezialisten der Technischen Kontrollgruppe den 31-jährigen Fahrer eines Omnibusses. Bei der Überprüfung des Kontrollgerätes bemerkten sie, dass an zurückliegenden Tagen mehrfach die Fahrerkarte nicht eingesteckt gewesen war, obwohl mit dem Fahrzeug in der Zeit etwa 500 Kilometer gefahren wurden, wie die Autobahnpolizei mitteilt. Nachträglich hatte der Mann verbotenerweise für sich Ruhezeiten auf der Karte eingetragen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten eingeleitet. Da er keinen ständigen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen. Nachdem er allerdings am Kontrolltag die Vorschriften eingehalten hatte, durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterfahren. Laut Polizeibericht muss auch der Geschäftsführer des Reiseunternehmens mit einer Anzeige und einem Bußgeld in vierstelliger Höhe rechnen, da die erforderliche Linienlizenz und die Umsatzsteuerbescheinigung fehlten.