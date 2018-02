MAINBERNHEIM vor 1 Stunde

Busfahrer muss voll bremsen

Um einen Zusammenstoß mit einem silberfarbenen VW Golf zu vermeiden, musste am Montagvormittag in Mainbernheim an der Bushaltestelle an der Bundesstraße 8 ein 50-jähriger Busfahrer eine Vollbremsung durchführen. Eine 82-jährige Frau, die sich im Bus befand, stürzte bei dem Bremsmanöver und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des VW Golf, der die Ursache für die Vollbremsung gesetzt hatte, fuhr ohne anzuhalten davon.