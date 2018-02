Bunte Männerballetts haben ihren Spaß

Die Generalprobe mit dem eigenen Männerballett-Turnier klappte prima für die Wiesentheider Faschingsgesellschaft, die Bayerischen Meisterschaften in zwei Wochen am gleichen Ort können kommen. Schon diesmal sorgten über 1600 Besucher für riesige Stimmung in der Steigerwaldhalle, um die 18 auftretenden Gruppen zu feiern. Vom saarländischen Losheim bis auch München waren die Gruppen angereist, andere hatten es nicht ganz so weit, manche, wie die Männerballette aus Laub, Mainbernheim kamen aus dem Kitzinger Landkreis. Der Sieg ging nach fast fünf Stunden nicht ganz unerwartet an die Turedancer aus Zellingen, die nicht nur in Wiesentheid schon mal ganz oben auf dem Treppchen standen. Die Zellinger durften dieses Jahr sogar bei Fastnacht in Franken ihren Tanz Des Kaisers neue Kleider zeigen. Sie gewannen vor der Gruppe Hells Öwer aus Oberthulba und den Matzeratis, den Tänzern aus dem hessischen Mittelkalbach bei Fulda. Für die Bewertung war wieder je ein Mitglied pro teilnehmender Gruppe zuständig. Die Punkte wurden am Ende zusammen gezählt, der mit den meisten gewann. Platz eins bis drei wurden bekannt gegeben, die restlichen 15 freuten sich über Platz vier, wie etwa die Bärenstarken Kesselringer aus Mainbernheim, oder die Männer der Narrengilde aus Laub. Der Gastgeber aus Wiesentheid lieferte diesmal nur eine Einlage, bei den Bayerischen Meisterschaften in zwei Wochen werden auch sie gewertet.