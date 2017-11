Bundeswehr rückt aus: Elefantenparade beeindruckt

Am Montagmorgen, 20. November, trauten viele Volkacher ihren Augen nicht: In Gruppen verließen 202 Militär-Fahrzeuge, angefangen vom Geländewagen Wolf bis zum Schwerlast-Lkw mit Bergepanzer das Gelände der Mainfrankenkaserne. Ihr Ziel: eine Übung unter dem Stichwort Elefantenparade. Fast das gesamte Bataillon rückte aus.

Üben für den Ernstfall

Das Logistikbataillon unterstützt im Ernstfall die Nato-Truppe Response Force in den Bereichen Transport, Nachschub und Instandsetzung. „Und genau das wird jetzt geübt“, erklärt Kommandeur Oberstleutnant Patrick Dohmen: Die Ausführung eines logistischen Auftrags unter schlechten infrastrukturellen Voraussetzungen.

400 Soldaten

Nach und nach zogen rund 400 Soldaten die 53 Kilometer quer durch den Landkreis Kitzingen in den Ochsenfurter Gau. Rund um Sonderhofen mussten sie in vorbestimmten Gemeinden Gefechtsstände bilden und Unterkünfte suchen – stets gefechtsbereit.

„Von hier aus unterstützen wir die Einsatzkräfte der NATO im Kampf gegen einen fiktiven Gegner“, erklärt Kommandeur Dohmen weiter.

In der Zentrale

Geleitet wird das Manöver in einer Operationszentrale, die im Sonderhöfer Gemeindehaus untergebracht ist. Dort geht es zu wie in einem Ameisenhaufen. Ein Saal ist mit Holzplatten in verschiedene Räume abgeteilt. Soldaten sitzen vor Computern, studieren Kartenmaterial, schreiben Befehle.

Funker wichtig

Funker sprechen Aufträge an Einheiten und nehmen Meldungen entgegen, die zur sofortigen Erledigung in einen anderen Raum weitergegeben werden. Von außen kommen und gehen Soldaten, Kuriere und Melder. Jeder hat ein Anliegen, fragt etwas, holt oder bringt Schriftstücke. Was für den militärischen Laien wie Chaos wirkt, ist soldatischer Alltag. Mit Ruhe und Routine wird alles professionell abgearbeitet.

Einfach und sicher

„Wir suchen möglichst einfache Methoden zum Kommunizieren“, erklärt Major Ralph Trollius, der als Chef einer Instandsetzungskompanie auch für das Funkwesen zuständig ist. Laut Trollius ist für die Truppe eine autarke Funktechnik wichtig, um nicht auf die allgemeine Infrastruktur angewiesen zu sein. „Handynetze oder digitale Funkstrecken können ausfallen, und das gerade im Ernstfall,“ sagte er zu den Vorteilen des Militärfunkes.

Gut getarnt

Seine Kompanie ist in Sonderhofen versteckt – nur geübte Augen erkennen am Ortseingang ein getarntes Militärfahrzeug, auf dem ein Maschinengewehrschütze Wache hält.

Die einzelnen Gruppen sind in Bauernhöfen oder Hallen untergebracht. In einer großen Lagerhalle haben die Soldaten neben dem landwirtschaftlichen Gerät des Hofbesitzers eine komplette Lastwagen-Werkstatt eingerichtet – mit jeder Menge Ersatzteilen und technischen Prüfgeräten. Außerhalb von Hallen abgestellte Fahrzeuge sind perfekt mit Netzen getarnt.

Hier und da hat sich ein Alarmposten in einem Garten „vergraben“. Andere Kompanien sind etwa zehn bis zwanzig Kilometer weiter weg untergebracht. „Dislozieren“ heißt das im militärischen Sprachgebrauch. Laut Hauptmann Tobias Mack soll die Verteilung einzelner Einheiten verhindern, dass bei einem Angriff das gesamte Bataillon ausgeschaltet wird.

Alarm

Ein Alarm kommt rein: Der Bergezug muss raus. Die Soldaten gehen davon aus, dass 30 Kilometer südlich ein großer Lkw in den Graben gefahren ist. In der Operationszentrale holt sich der Zugführer seinen Einsatzbefehl ab und unterrichtet in einer Scheune seine Soldaten. Die Bergeeinheit, bestehend aus zwei gepanzerten Fahrzeugen, einem Bergepanzer auf einem Schwerlast-Lkw und einem Kranwagen, macht sich auf den Weg ins Gelände.

Betanken

Gefechtsmäßig wird hierbei auch das Betanken der Großfahrzeuge geübt. Neben einem Waldstück stehen auf einem vorbereiteten Platz zwei Tankfahrzeuge mit jeweils circa 15 000 Liter Diesel.

Die Besatzung, von den anderen Soldaten Spritties genannt, haben alles vorbereitet, Schutzbrille und Spritschürze übergezogen. Auch hier, wie die ganze Zeit im Manöver: Das Sturmgewehr ist ständig am Mann.

Gefährlicher Moment

„Dies ist der gefährlichste Moment im Krisenfall“, erklärt Offizier Thomas Kaiser. „Wenn jetzt ein Angriff auf die Tankfahrzeuge käme, gäbe es eine riesige Explosion.“

Der Gefreite Valentin Schleicher vom Begleitfahrzeug hat sein Maschinengewehr schon in Stellung gebracht. Soldaten blicken schussbereit nach allen Seiten und beobachten die Umgebung. Ihnen entgeht kaum etwas.

Unter den kritischen Blicken des Kommandeurs und weiterer Schiedsrichter funktioniert das Zusammenwirken der Kräfte ausgezeichnet. Oberstleutnant Dohmen hat mit seinem Stab schon das Übungsende im Blick.

Gute Leistung

Seine erste Stellungnahme zu der aufwändigen Elefantenparade: „Allein der Übungsaufbau war eine logistische Meisterleistung meiner Soldaten, die schon Wochen vorher mit der Bevölkerung und den Landwirten Kontakt aufgenommen haben, auf Quartiersuche waren, Verträge machten und mit der Polizei die Verkehrswege absprachen.“

Jetzt muss der Heimmarsch in die Kaserne nach Volkach durchorganisiert werden. Am Wochenende waren die Volkacher Soldaten wieder zurück in der Mainfrankenkaserne – aus dem Ochsenfurter Gau, quer durch den Landkreis Kitzingen mit 202 Fahrzeugen und 400 Mann.