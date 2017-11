Bundespolitik erreicht Dettelbach

Die aktuelle politische Situation in Berlin zieht in Dettelbach ihre Kreise. Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins entwickelte sich eine kurze, aber heftige Diskussion darum, wie sich die Partei nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen positionieren sollte.

Einig waren sich alle, dass in jedem Fall die SPD ihre eigenen Ziele und Themen besser durchsetzen müsse. Aber nicht jeder war der Meinung, dass der Weg in eine neue Große Koalition der richtige sei. Allerdings glaubte auch kaum jemand, dass bei Neuwahlen das Ergebnis der Sozialdemokraten besser ausfallen würde als im September.

Umbrüche und Neuanfänge stehen aber nicht nur in Berlin an, sondern passierten auch am Freitag in Dettelbach. Der Vorstand wurde neu gewählt. Zwar trat Michael Langer das Amt, das der seit sechs Jahren innehat, wieder an. Aber er appellierte ganz deutlich an seine Mitglieder, dass der Verein sich dringend verjüngen müsse.

„Alle unsere Aktiven sind Rentner, das geht nicht mehr lange gut“, sagte er. Es sei ihm ein Herzenswunsch, das bei einem Workshop gemeinsam nach Ideen gesucht wird, wie man jüngere Mitglieder ziehen kann. „Wir sind mit 39 Mitgliedern der zweitgrößte Ortsverband im Kreis Kitzingen. Das kann doch nicht sein“, meinte Langer.

Dabei kann sich das Jahresprogramm durchaus sehen lassen: Adventsstationen, Familienfest, Maibaum aufstelle und natürlich ein aufwändiger Bundestagswahlkampf sind nur ein Teil der Aktionen, die den Verein 2017 auf Trab gehalten haben. Auch die Bilanz im heimischen Stadtrat sah Manfred Berger positiv: Zwei Anträge des Ortsverbandes seien durchgegangen, damit könne man zufrieden sein.

Neben dem Vorsitzenden Michael Langer wurden seine beiden Stellvertreter Michael Hartmann und Berthold Niedermeier gewählt, außerdem Carmen Langer als Schriftführerin und Günther Hauke als Kassier. Beisitzer sind nun Rudolf Vay, Taccidin Hürriyetoglu, Karl-Heinz Engert und Wolfgang Weiß. Die alten und neuen Revisoren sind Hans Mayer und Hermann Reinfelder.

Und auch Ehrungen gab es am Freitag bei der SPD Dettelbach: Seit zehn Jahren sind Michael Langer und seine Frau Carmen dabei, für 20 Jahre wurde Taccidin Hürriyetoglu geehrt. Urkunde und Ehrennadel für 25 Jahre erhielt Ottmar Deppisch und bereits seit 40 Jahren in der Partei sind Manfred Scheller und Wolfgang Weiß.