Büschel für den Palmsonntag gebunden

Foto: Foto: Uschi Weisenseel

(ppe) Wie jedes Jahr haben sich wieder Interessierte getroffen, um Palmbuschen zu binden, heißt es in einer Pressemittelung der Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand Dettelbach. Unter der Leitung von Marion Röschert haben sich die Kommunionkinder daran versucht, ihren eigenen Palmbuschen zu kreieren. Verziert mit bunten Ostereiern und einem selbstgefertigtem Kreuz, das die Kinder im Handwerksunterricht angefertigt haben, entstanden viele farbenfrohe, einzigartige Werke. So können die Kommunionkinder nun am Palmsonntag der Prozession folgen und den Einzug nach Jerusalem nachempfinden. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Frau Steinhoff und Frau Heft, die mit den Kommunionkindern die Kreuze gefertigt haben ebenso wie an die fleißigen Helfer.