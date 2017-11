Bürgerzentrum fordert gleichwertigen Ersatz

In Schrannenstraße soll ein Drei-Sterne-Hotel entstehen. Eine Konsequenz: Das in dem historischen Gebäude untergebrachte Bürgerzentrum will für seine Vereine und Mitglieder einen gleichwertigen Ersatz.

Die Forderung an die Stadt stand am Ende der außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Bürgerstube, in der die Vorsitzende Gertrud Vielweber am Freitag über die Kündigung des Gestattungsvertrages durch die Stadt berichtete.

Auszug erst als Ersatz

Ergebnis war die Forderung der 19 stimmberechtigten Mitglieder: Sie wollen das Gebäude so lange nutzen, bis ein bezugsfertiges und gleichwertiges Gebäude im Stadtzentrum langfristig zur Verfügung steht. Eine einvernehmliche Lösung mit dem Verein sei zwingende Voraussetzung. Die Forderung wurde als Antrag formuliert und soll im Stadtrat behandelt werden.

Vor rund 30 Versammlungsteilnehmern blickte Vielweber auf die Geschichte zurück, die nach langer Suche der Arbeitsgemeinschaft Raumsuchende Vereine 1992 mit dem Einzug in der Fischergasse begonnen und 2003 mit dem Umzug in die Schrannenstraße eine Fortsetzung gefunden hatte. Als 2008 ein Gestattungsvertrag mit der Stadt geschlossen wurde, stand schon eine andere Nutzung des Gebäudes bereits vage im Raum.

Zwar bemühe sich die Stadt derzeit um ein anderes Gebäude, doch, so Vielweber, stehe die Frage im Raum, ob der Verein überhaupt weitermachen wolle. Wie KIK-Stadtrat Klaus Christof zur Debatte im Stadtrat sagte, sei das Thema vor etwa einem halben Jahr von Oberbürgermeister Siegfried Müller vorangetrieben worden. Die Mehrheit vertrete die Meinung, das Gebäude am Main werde unter Wert genutzt. Anders als in den Medien berichtet, sei das Haus aber noch nicht verkauft. Die Stadt müsse aus dem Verkauf so viel erlösen, dass sie dem Bürgerzentrum ein neues Unterkommen bieten könne, so Christof. Von Debatte könne im Stadtrat nicht die Rede gewesen sein. Die Stadt wolle einem Investor keine Steine in den Weg legen.

Vielweber vermutete Desinteresse des Stadtrates an einem Bürgerzentrum und betonte, dass nicht das Bürgerzentrum auf Raumsuche sei. Das sei Aufgabe der Stadt. Renate Fabian, Ex-SPD-Stadträtin und Mitinitiatorin des Bürgerzentrums, sagte, dass das Bürgerzentrum von Anfang an mit dem Rücken an der Wand gestanden habe. Auch jetzt pokere die Stadt mit den Vereinen. Die Abstimmung über den Verkauf zeige, dass dem Stadtrat in seiner Gesamtheit der Begriff Soziokultur auch in 26 Jahren nicht zu vermitteln gewesen.

Volkstanzgruppe will weg

Vizevorsitzender Reinhard Knieß beklagte die Einstellung der Stadt namens der Fränkischen Volkstanzgruppe. Für die stehe fest, dass es in Kitzingen keinen neuerlichen Umzug sondern nur einen Wegzug in eine andere Stadt geben werde.

Gründungsvorsitzende Tamara Rose forderte, dass die Stadt ein Bürgerzentrum in der Innenstadt bauen und die Personalkosten – ähnlich wie im Stadtteil Siedlung – übernehmen solle. KIK-Stadtrat Thomas Steinruck beklagte, dass die Stadt wirtschaftlichen Entwicklungen Vorrang gegenüber den Interessen der Bürger einräume und die Leistungen des Ehrenamtes ignoriere.

Gleichwertig und langfristig

Nach längerer Diskussion stand das Ergebnis: Das Bürgerzentrum hat der Stadt 25 Jahre gedient. Jetzt fordert der Verein einen adäquaten Ersatz in Innenstadtlage und mit einem langfristigen Mietvertrag.

Angebot bleibt: Am Angebot des Bürgerzentrums ändert sich zunächst nichts. Die Bürgerstube ist montags und mittwochs von 11 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet, freitags von 11 Uhr bis 13.30 Uhr. Der Internettreff findet am 20. September von 15 Uhr bis 16 Uhr statt, der Kleidermarkt am 15. Oktober.