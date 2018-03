Bürgerversammlung: Unmut über die neue Kreisstraße

Die Kreisstraße, die von Wiesentheid nach Untersambach führt, beschäftigte die Bürger bei der Bürgerversammlung in dem 278 Einwohner zählenden Ortsteil. Was bei der recht aufwändigen Sanierung des gut 1,2 Kilometer langen Teilstücks entstanden ist, gefällt nicht jedem: Die neue Straße wirke wie ein Fremdkörper, monierte etwa Manfred Hümmer. Die Idylle mit dem neben der Straße verlaufenden Radweg sei verschwunden.

Was bei den rund 50 zur Bürgerversammlung erschienenen Untersambachern auf viel Unverständnis stieß war die Tatsache, dass nun vom Radweg aus keine Möglichkeit mehr besteht, zu der etwa auf halber Strecke gelegenen Mühle abzuzweigen. Die neuen Leitplanken entlang der Strecke lassen keine Lücke, zudem liegt der Weg nun um einiges tiefer als die Straße. Bürgermeister Werner Knaier berichtete von einem eigens dazu anberaumten Ortstermin mit den Behörden, bei der es um eine mögliche Überquerung gegangen sei.

Keine Unterbrechung der Leitplanken möglich

Die Behörden hätten, so Knaier, unmissverständlich klar gemacht, dass die Leitplanken selbst für einen kleinen Durchgang nicht unterbrochen werden könnten. Das sei wegen des dort ausgewiesenen Wasserschutzgebiets nicht erlaubt. Zudem müsste sonst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge reduziert und eine Verkehrsinsel eingerichtet werden. Klaus Fischer erkundigte sich daraufhin, wie die Kinder aus der Mühle künftig mit dem Fahrrad nach Wiesentheid zur Schule fahren sollten. Sie müssten zunächst ein Stück Richtung Untersambach, dann die Straße überqueren und schließlich auf dem Radweg nach Wiesentheid.

Auf Unverständnis stieß zudem, dass der Ausbau der Straße nicht in einem Stück erfolgte. Beim verbleibenden Stück bis nach Untersambach werde, so Knaier, die alte Oberfläche abgefräst und neu asphaltiert. „Ihr könnt uns glauben, wir hätten es gern anders gemacht. Aber der Landkreis muss sich an Gesetze halten“, sagte das Ortsoberhaupt.

Anlieger votieren für eine Engstelle

Später sprach der Bürgermeister an, dass die Gemeinde die Ortsdurchfahrt auf Höhe des Anwesens Mey zugunsten eines Gehweges verengen könnte. Nahezu alle Bürger – auch die Anlieger – waren dafür. Der Landkreis sei davon nicht angetan, so Knaier. Man werde das Thema aber weiter verfolgen.

Die Maßnahme soll mit dem Austauschs der Wasser- und Kanalleitungen von der Ortseinfahrt Richtung Wiesentheid bis zur Abzweigung der Straße nach Geesdorf einhergehen. Dieses Projekt möchte die Gemeinde möglichst noch 2018 beginnen. Das bedeute zwar, dass die Anwohner einige Monate mit Einschränkungen zurecht kommen müssten. „Aber wenn die Ortsdurchfahrt fertig ist, dann ist wohl für die nächsten 50 Jahre Ruhe“, sagte Knaier. Er wies zudem darauf hin, dass die Arbeiten zum Anschluss Untersambachs an die Wiesentheider Kläranlage möglichst noch im Sommer beginnen sollen. Sobald dieses Projekt abgeschlossen sei, wolle man auch das Thema Bauland im Ortsteil angehen.