Bürgerversammlung: Parkende Autos und Probleme am Friedhof

Er liegt etwas außerhalb, direkt am Ortsrand in einem Wäldchen: der Friedhof im Wiesentheider Ortsteil Geesdorf. An der idyllischen Ruhestätte, die Anfang der Sechziger Jahre geschaffen wurde, ist einiges zu tun. Bei der Bürgerversammlung wies Friedrich Antor darauf hin. „Das sind ja Zustände“, sprach er manche Dinge an, die es herzurichten gelte. So sei eine Tür kaputt und auf das Dach des Leichenhauses würden immer wieder Äste fallen. Man müsse dort unbedingt etwas unternehmen.

Zukunft des Kiefernwaldes ungewiss

Das weis auch Gemeinderat Thorsten Ott, der zuvor in der Versammlung ein weiteres Problem angesprochen hatte: Rund um den Friedhof seien etliche der dort stehenden Kieferbäume abgestorben. Viele Bürger würden sich deswegen Gedanken machen. Bürgermeister Werner Knaier wusste bereits um das Problem. Die Kiefern seien von Misteln befallen, welche die Bäume schädigen und kaputt machen. Ob sich der Kiefernwald erhalten lasse, könne er nicht versprechen, meinte Knaier. Nun will sich ein Arbeitskreis der verschiedenen Probleme annehmen.

Beim dem Treffen im Sportheim, zu dem rund 25 Bürger des aktuell 380 Einwohner zählenden Dorfs gekommen waren, erhitzten sich die Gemüter wieder einmal beim Thema parkende Autos. Markus Michel wies auf den Bereich des Spielplatzes im Anschluss an den Geesdorfer Sportplatz und das Sportheim hin: Wenn dort Betrieb sei, werde häufig beidseitig geparkt. Entlang der Ringstraße sei dann kaum ein Durchkommen für Autos aus der Siedlung mehr – er selbst könne dort teilweise kaum aus seinem Grundstück herausfahren. Michel schlug vor, ein Stück des Bolz- und Spielplatzes zur Straße hin in Parkplätze umzuwandeln. Zudem sei dort ein Ballfangzaun ratsam.

Dem stimmten nicht alle Bürger zu. So häufig komme es nicht vor, dass dort alles zugeparkt sei. Dann werde ja der Spielplatz „noch kleiner, als er schon ist“, gab Martin Hahn zu bedenken. Das Problem liege auch an den Anwohnern, die ihre Fahrzeuge zum Teil auf der Straße statt auf ihren Grundstücken abstellten, meinte Thorsten Ott. Bürgermeister Knaier schlug als Lösung vor, Parkplätze längs der Straße einzuzeichnen. Zudem solle ein Ballfangzaun errichtet werden. Von einer in dem Zusammenhang angesprochenen Umzäunung des Spielplatzes werde abgesehen.

Bauplätze gingen „weg wie warme Semmeln“

In der Bürgerversammlung ging das Ortsoberhaupt auf verschiedene Themen ein, die Geesdorf betreffen. So wurden zehn Bauplätze geschaffen. „Die gingen weg wie warme Semmeln“, so Knaier. Nun gelte es, weiteren Grund zu erschließen. Entlang des Baugebiets wurde zudem ein Graben ausgebaggert, der künftig das Regenwasser besser ableiten und vor Hochwasser schützen soll. Zudem wurde der Weg zum Aussiedlerhof Küberich asphaltiert und ist damit auch als Radweg durchgehend nutzbar. Rund 370 000 Euro habe das gekostet.

Ob und wann das marode Stück der Ortsdurchfahrt von der Abzweigung nach Kirchschönbach bis zum Ortsausgang in Richtung Wiesentheid erneuert werde, darüber will der Bürgermeister noch einmal mit den Baubehörden reden. Sicher sei, dass der Kanal dort nicht in bestem Zustand sei.