Foto: Foto: Robert Haaß

Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs verabschiedete in der Jahresschlusssitzung des Gemeinderat am Samstagabend Greta Müller, Gisela Arnold, Karin Rügamer und Dagmar Lüttich nach vielen Jahren in Dienste der Gemeinde Mainstockheim in den Ruhestand.