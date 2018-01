Bürgermeister und Hofrat empfangen Lions Club

Beeindruckt zeigt sich der Kitzinger Hofrat Walter Vierrether von den sozialen Leistungen der Mitglieder des Lions Clubs Kitzingen. Diese hatten auch 2017 wieder zur Weihnachtszeit zahlreiche bedürftige Bürger des Landkreises besucht und mit finanziellen Weihnachtsgeschenken beglückt, wie es in einer Mitteilung heißt. Aus diesem Grund hatten Walter Vierrether und Bürgermeister Stefan Güntner die Mitglieder des Lions Clubs zu einem Empfang eingeladen. Vierrether freute sich vor allem darüber, dass der Lions Club zum Tag der Franken für die Restaurierung des Kiliansbrunnens auf dem Marktplatz einen finanziellen Beitrag geleistet hatte. Nach den Begrüßungsworten durch den Bürgermeister und den Dankesworten durch Willy Klapheck, in Stellvertretung des verhinderten Lionspräsidenten Anton Rössner, erlebten die Gäste einen Auszug aus dem Kitzinger Kellerspiel. Höhepunkt bildete dann der „Kandelschluck“ bei dem Walter Vogt als ältestes Mitglied und Martin Müller als Vizepräsident des Lions Clubs Kitzingen, einen Schluck aus der mit Wein gefüllten Zinnkanne nahmen, heißt es am Ende der Mittelung.